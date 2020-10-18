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Aktüel 354 site erişime kapatıldı
Aktüel

354 site erişime kapatıldı

Aralarında ABD, Kanada ve Fransa'dan terör örgütü PKK/KCK/YGP/YPS propagandası yapılanların da yer aldığı 354 web sitesi erişime kapatıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-18 10:08:00 -
354 site erişime kapatıldı

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, internet yoluyla suç işleyenlere yönelik operasyon yaptı. Operasyonda 354 Web sitesi tespit edilerek erişime kapatıldı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce; 15.09.2020 - 15.10.2020 tarihleri arasında internet yoluyla işlenen suçların tespiti, takibi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında; "Yasadışı Bahis ve Müstehcenlik" içerikli yayın faaliyetleri suç teşkil eden ve herhangi bir özel ağ kullanmadan, herkesin erişebileceği şekilde, yurtdışı kaynaklı yayın yapan 286 web sitesi ile Amerika, Kanada ve Fransa ülkelerinden "PKK/KCK/YGP/YPS Terör Örgütü Propagandası" yapan 68 URL adresi tespit edildi.

"5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun" uyarınca 286'sı Yasadışı Bahis ve Müstehcenlik ve 68'i PKK/KCK/YGP/YPS Terör Örgütü Propagandası içerikli, toplam 354 web sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na bildirildi. Yapılan bildirim üzerine web sitelerinin erişime engellenmesi kararı alınarak, siteler erişime kapatıldı.

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