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Eğitim 350 puanla Fen lisesine girilir mi? LGS’den 350 puan alan hangi okula girebilir?
Eğitim

350 puanla Fen lisesine girilir mi? LGS’den 350 puan alan hangi okula girebilir?

350 puan alan hangi okula yerleşebilir? 350 ve üstünde puan alanlar hangi okullara yerleşebileceklerini merak ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı, kontenjan ve yüzdelik dilimlere ait bilgiler paylaştı. Peki, 350 puanla fen lisesine girmek mümkün mü?

Yeniakit Publisher
2021-06-30 12:41:00 -
350 puanla Fen lisesine girilir mi? LGS’den 350 puan alan hangi okula girebilir?

İyi bir liseye yerleşmek isteyenler, bütün bir yıl yorucu bir maraton yaşadı. 6 Haziran’da girilen  LGS’nin sonuçları 30 Haziran’da açıklandı. Peki, kaç puanla hangi okula yerleşilir?

350 puanla Fen lisesine girilir mi? LGS’den 350 puan alan hangi okula girebilir?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. Öğrenciler merkezi sınavla öğrenci alan okulların yüzdelik dilim ve kontenjanlarına bakarak tercih işlemleri için okulları belirleyebilir. Ancak tercih işlemleri henüz başlamadı. Tercihlerin birkaç gün içerisinde başlaması bekleniyor. Tercih tarihleri açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

MEB kontenjan yüzdelik dilim sayfasına göz attığınızda okul türü, il ve ilçe seçtiğinizde okullar açılan ekranda sıralanacaktır.

OKULLARIN KONTENJAN VE YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL İÇİN TIKLAYINIZ

Kız öğrenciler daha başarılı

Raporda, bazı kişisel ve ailevi özellikleri ile sınav performansları arasındaki ilişki hakkında sonuçlara da yer verildi. Elde edilen bulgular, 2018, 2019 ve 2020 yıllarındaki merkezi sınavlarda olduğu gibi 2021 yılında da kız öğrencilerin matematik dışındaki tüm alt testlerde erkek öğrencilerden daha başarılı olduklarını gösterdi.

Anne baba eğitim düzeyi yüksek öğrenciler daha başarılı

Yapılan diğer bir incelemede, öğrencilerin anne ve baba eğitim düzeyleri arttıkça sınav puanlarının da arttığı belirlendi. Bu konuda yapılan diğer çalışmalarla tutarlı olan bu sonuç, velilerin eğitim düzeyleri ve dolayısıyla sosyoekonomik düzeylerindeki artışın öğrencilerin akademik performanslarındaki artışla ilişkili olduğunu gösterdi.

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