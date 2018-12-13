350 milyon euroluk satışla kârına 850 milyon lira ekledi! Turkcell’den kazançlı devir

İletişim şirketi Turkcell, Kazakistan’daki KCell hisselerini satarak Asya’daki iştiraklerine ortak olduğu Fintur’un tüm hisselerini devretme konusunda Telia’yla anlaşmaya vardı. 350 milyon Euroluk devrin şirketin kârlılığına 850 milyon TL katkı sağlaması bekleniyor.

Dijital servislere yatırım

Fintur hisselerinin satışı için imza atan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dijital servislere odaklanma ve güçlü finansal yapı stratejileri doğrultusunda önemli bir adım attıklarının altını çizdi. 3,5 yıldır dijital servislerle büyümeye odaklandıklarını kaydeden Terzioğlu, şöyle konuştu: “Bu sayede 2017’de dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olduk, 2018’in ilk 9 aylık verilere göre de hâlâ en hızlı büyüyen operatör konumundayız. Kcell’in satışı ve Fintur hisselerinin devri için attığımız bu imza da şirketimizin dijital servislere odaklanma ve güçlü bilanço stratejileri doğrultusunda çok önemli bir yer tutuyor. Üzerinde bir yılı aşkın süredir çalışılan, Fintur’daki hisselerimizin devri konusunda Kcell’in satışı gerçekleşti. Bu kapsamda, Turkcell olarak yüzde 41,45 orandaki Fintur hisselerimizi ortağımız Telia’ya devrettik. 2019 Ocak ayında tamamlanması öngörülen bu işlem neticesinde beklenen nakit girişiyle döviz açık pozisyonumuz da pozitife dönmüş olacak.”