0553 313 94 23

350 milyon euroluk satışla kârına 850 milyon lira ekledi! Turkcell’den kazançlı devir

Turkcell, Kazakistan’daki KCell hisselerini satarak Asya’daki iştiraklerine ortak olduğu Fintur’un tüm hisselerini devretme konusunda Telia’yla anlaşmaya vardı.

13 Aralık 2018 Perşembe 09:53
350 milyon euroluk satışla kârına 850 milyon lira ekledi! Turkcell’den kazançlı devir

İletişim şirketi Turkcell, Kazakistan’daki KCell hisselerini satarak Asya’daki iştiraklerine ortak olduğu Fintur’un tüm hisselerini devretme konusunda Telia’yla anlaşmaya vardı. 350 milyon Euroluk devrin şirketin kârlılığına 850 milyon TL katkı sağlaması bekleniyor.

Dijital servislere yatırım

Fintur hisselerinin satışı için imza atan Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu, dijital servislere odaklanma ve güçlü finansal yapı stratejileri doğrultusunda önemli bir adım attıklarının altını çizdi. 3,5 yıldır dijital servislerle büyümeye odaklandıklarını kaydeden Terzioğlu, şöyle konuştu: “Bu sayede 2017’de dünyanın en hızlı büyüyen operatörü olduk, 2018’in ilk 9 aylık verilere göre de hâlâ en hızlı büyüyen operatör konumundayız. Kcell’in satışı ve Fintur hisselerinin devri için attığımız bu imza da şirketimizin dijital servislere odaklanma ve güçlü bilanço stratejileri doğrultusunda çok önemli bir yer tutuyor. Üzerinde bir yılı aşkın süredir çalışılan, Fintur’daki hisselerimizin devri konusunda Kcell’in satışı gerçekleşti. Bu kapsamda, Turkcell olarak yüzde 41,45 orandaki Fintur hisselerimizi ortağımız Telia’ya devrettik. 2019 Ocak ayında tamamlanması öngörülen bu işlem neticesinde beklenen nakit girişiyle döviz açık pozisyonumuz da pozitife dönmüş olacak.

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 09:53
  1. Turkcell
  2. Kazakistan
  3. KCell
  4. Asya
  5. Fintur
  6. Telia
  7. Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
    1. Deniz Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu!..
    2. Gram altın, güne yükselişle başladı
    3. Ali Raif Dinçkök son yolculuğuna..
    4. Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki FETÖ..
    5. TCMB'den döviz depo ihalesi
    6. PTT’deki Hazine hisseleri Türkiye..
    7. Adana'da çocuğun kazara babasını..
    8. Aksaray'da iki işçi servisi çarpıştı:..
    9. Düzensiz göçmenler balık çiftliği..
    10. Türkiye’nin gökyüzündeki yeni markası..
    11. MÜSİAD’ın ‘Zimem defteri’ uygulaması..
    12. Göztepe, Kemal Özdeş'le ilk sınavında
    13. Osmanlı’ya küfür serbest mi?
    14. Furkan Korkmaz'dan Nets potasına 18 sayı
    15. Teneffüste kalp krizi geçiren ilkokul..
    16. Uzakdoğu’ya ihracat ‘ATAK’ı
    17. "Tatlı Kaçık" oyununun prömiyeri yapıldı
    18. Darüşşafaka Tekfen, Yunanistan..
    19. 26 ilde eş zamanlı narkotik operasyonu
    20. Yılın son çeyreğinde iş..
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    ABD Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor! Başarısız olursa...
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Türkiye'ye karşı 9 ülkede harekete geçtiler!
    Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!
    Meclis Genel Kurulunda FETÖ tartışması: Boşuna bağırmazsın sen kesin FETÖ'cüsün!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    Başkan Erdoğan Yeni Milli Helikopterin adını açıkladı!
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak
    CHP ve İYİ Parti ittifak yapmayacak

    Günün Karikatürü

    13 Aralık 2018
    Ümraniye Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'na meydan okudu
    Ümraniye Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'na meydan okudu
    Tüm memurları ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...
    Tüm memurları ilgilendiriyor! Emekli olduktan sonra...