350 metrelik uçurumdan uçtu! Şoför son anda atladı
Siirt'te bir sürücü 350 metrelik uçurumdan yuvarlanan araçtan son anda atlayarak kurtuldu.05 Haziran 2019 Çarşamba 17:20
Alınan bilgiye göre, Botan Vadisi'ndeki Rasıl Hacar (Delikli Taş) bölgesine pikniğe giden H.G'nin (38) kullandığı otomobil, sürücünün fren yerine gaza basması sonucu uçuruma doğru hareket etti.
H.G. son anda uçuruma doğru giden araçtan atlarken, yaklaşık 350 metre yükseklikten düşen otomobil hurdaya döndü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine İl Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.
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