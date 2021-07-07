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Gündem 3.5 yaşındaki engelli oğlu için kendi imkanlarıyla rehabilitasyon merkezi kurdu
Gündem

3.5 yaşındaki engelli oğlu için kendi imkanlarıyla rehabilitasyon merkezi kurdu

Kastamonulu Bekir Köse, koronavirüs pandemisi nedeniyle fizik tedaviye götüremediği 3.5 yaşındaki engelli oğlu için evinde kendi yaptığı aletlerden ‘rehabilitasyon merkezi’ oluşturdu. Köse’nin aletleri sayesinde minik Burak yürümeye başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-07 13:01:00 -
3.5 yaşındaki engelli oğlu için kendi imkanlarıyla rehabilitasyon merkezi kurdu

Kastamonu Ağlı’da yaşayan Bekir Köse (35), salgın nedeniyle rehabilitasyon merkezine yeterince götüremediği serebral palsi kas hastası oğlu için kolları sıvadı.

Egzersizler sonuç verdi

Tedavi merkezlerinde gördüğü aletlere benzeterek köyde ahşaptan yürüteç, denge sağlaması için scooter ve paralel bar gibi aletler yaptı. Evin içine yine tedavide kullanmak amacıyla bir salıncak kurdu. Her gün düzenli egzersizler sonuç verdi. Kasılmaları önleyen aletli hareketler sayesinde, daha önce emeklemeyi bile başaramayan Burak, ayağa kalktı, yürümeye başladı.

Günün yarısını oğluyla bahçede geçiriyor

“Yaptığım aletlerle çocuğumun yürüdüğünü gördüğüm zaman çok mutlu oluyorum. İleride desteksiz yürüyecek inşallah” diyen Köse, günün yarısını oğluyla bahçede geçiriyor.

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sabo

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