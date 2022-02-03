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Spor 34'lük forvet Antalya'ya geliyor
Spor

34'lük forvet Antalya'ya geliyor

Fraport TAV Antalyaspor, Palmeiras'tan ayrılan Luiz Adriano'yu Türkiye'ye getiriyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-03 11:20:00 -
34'lük forvet Antalya'ya geliyor

Fraport TAV Antalyaspor, Palmeiras'tan ayrılan Luiz Adriano'yu Türkiye'ye getiriyor.

Türkiye'de kış transfer döneminin sona ermesine 5 gün kala Fraport TAV Antalyaspor bir dünya yıldızını Türkiye'ye getiriyor.

Fabrizio Romano'nun haberine göre Luiz Adriano ile anlaşan Akdeniz temsilcisi, Brezilyalı yıldız ile 1,5 yıllık sözleşme imzalayacak.

34 yaşındaki forvetin uçaktan fotoğrafını paylaşan Romano, "Brezilyalı forvet Luiz Adriano Antalyaspor'a imza atmak için şu an Brezilya'dan Türkiye'ye uçuyor. 2023'e kadar anlaşma tamam. Resmi açıklama yakında" mesajını yazdı.

Adriano kariyerinde 6 takımın formasını giydi. Brezilya ekini Internacional'da başlayan kariyerde Shakhtar Donetsk, Milan, Spartak Moskova ve Palmeiras formalarını terletti.

34 yaşındaki forvetin Palmesiras'la sözleşmesi 31 Ocak 2022'de sona erdi.

Kariyerinde 491 maçta oynayan Luiz Adriano 194 gol atarken, 69 asist yaptı.

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