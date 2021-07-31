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Ekonomi 342 bin çiftçi Ortak Kart’a geçti
Ekonomi

342 bin çiftçi Ortak Kart’a geçti

Teknolojideki değişim ve dönüşümden faydalanarak maksimum verimi elde etmeye çalışan çiftçi, PTT A.Ş. ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği’nin birlikte geliştirdiği Tarım Kredi Ortak Kart’a geçti.

Yeniakit Publisher
2021-07-31 20:23:00 -
342 bin çiftçi Ortak Kart’a geçti

Oğuzhan Gültekin  Ankara

342 bin 237 çiftçi Ortak Kart kullanımına geçerken, bu sayede yıllık 7 milyondan fazla kağıt çıktı alınmasının ve işgücü kaybı önlendi.

Giderek yaygınlaşıyor

Üç yıl önce pilot bölge olarak seçilen Trabzon’un ardından sırasıyla Gaziantep, İzmir, Antalya, Sakarya, Tekirdağ, Konya, Kütahya, Sivas, Balıkesir, Ankara, Kayseri, Şanlıurfa, Samsun ve Mersin’deki çiftçilerin hizmetine sunulan Tarım Kredi Ortak Kart, bugüne kadar proje kapsamında toplam 342 bin 237 kooperatif ortağı çiftçiye ulaştırıldı.

Kağıt israfının önüne geçildi

Prosedürler azaltılarak kredi kullanım süreci hızlandıran ve çiftçinin hayatını kolaylaştıran ‘Ortak Kart’ projesi ile her yapılan kredi işlemine ait kâğıt çıktılarına ve çiftçilerden ıslak imza alınmasına son verildi. Ayrıca uygulama ile nakit kredilerin, çiftçinin direk PTT banka hesabına aktarılması sağlandı. Yıllık 7 milyondan fazla kâğıt çıktı alınmasının ve işgücü-zaman kaybının da önüne geçildi.

İndirimli kargo ve ücretsiz EFT imkanı

Ayrıca proje kapsamında Ortak Kart kullanıcılarına, üye işyerlerinde indirim, iskonto gibi avantajlar da sağlandı. PTT Bank internet şubesi ve PTT mobil bankacılık uygulaması üzerinden yapılan tüm EFT işlemlerinin ücretsiz olması ve PTT Kargo ile yapacakları gönderiler için yüzde 10 ücret indirimi yapılması gibi fırsatlar da çiftçilerin hizmetine sunuldu.

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