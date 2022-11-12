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Dünya 3,4 milyon dolar değerinde! ABD iade etti
Dünya

3,4 milyon dolar değerinde! ABD iade etti

ABD, Pakistan'dan kaçırılan 3,4 milyon dolar değerindeki 192 tarihi eseri bu ülkeye teslim etti.

Yeniakit Publisher
2022-11-12 23:08:00 -
3,4 milyon dolar değerinde! ABD iade etti

ABD, Pakistan'dan kaçırılan 3,4 milyon dolar değerindeki 192 tarihi eseri bu ülkeye teslim etti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Manhattan Savcılığının Hint-Amerikan tarihi eser kaçakçısı Subhash Kapoor’a yönelik soruşturması sonucu Pakistan’dan kaçırılan tarihi eserlere ulaşıldı.

Pakistan'ın New York Konsolosluğunda düzenlenen etkinlikte, 3,4 milyon dolar değerindeki 192 tarihi eser, bu ülkenin yetkililerine teslim edildi.

Bu tarihi eserlerin, Pakistan'da neolitik döneme ait arkeolojik sit alanından yağmalandığı belirtiliyor.

Tarihi eser kaçakçısı Kapoor, 2011'de Almanya'daki Frankfurt Havalimanı'nda yakalanmış ve Hindistan'a iade edilmişti. O tarihten bu yana cezaevinde olan Kapoor, geçen hafta suçlu bulunmuş ve 13 yıl hapisle cezalandırılmıştı.

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