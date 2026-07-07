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Kobi 34 KOBİ’ye yeşil dönüşüm desteği!
Kobi

34 KOBİ’ye yeşil dönüşüm desteği!

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34 KOBİ’ye yeşil dönüşüm desteği!

ORAN Kalkınma Ajansı’nın Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Geri Ödemeli Finansman Desteği Programı kapsamında Kayseri, Sivas ve Yozgat’taki 34 KOBİ’ye 224 milyon TL kredi desteği sağlanacak.

Kayseri, Sivas ve Yozgat’taki KOBİ’lerin yeşil dönüşüm sürecine 224 milyon liralık destek sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Türkiye Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Projesi kapsamında ORAN Kalkınma Ajansı tarafından ilan edilen Sosyal Kapsayıcı Yeşil Geçiş Geri Ödemeli Finansman Desteği Programı’nın değerlendirme süreci tamamlandı. Program kapsamında bölgede başarılı bulunan 34 KOBİ işletmesi, 224 Milyon TL kredi ile desteklenecek.

 

Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta hayata geçirilecek yatırımlar, KOBİ’lerin kaynaklarını daha etkin kullanan, çevresel etkisi düşük ve sürdürülebilir üretim anlayışını benimseyen iş modellerine geçişini hızlandıracak. Program kapsamında 102 adet makine, ekipman ve altyapı kurulumunun gerçekleştirilmesi hedefleniyor. Kurulacak sistemlerle enerji ve su kullanımındaki kayıplar azaltılacak, hammadde kullanımında verimlilik artacak ve sürdürülebilir üretim uygulamaları işletmelerin faaliyetlerine daha güçlü şekilde yerleşecek. Bu yatırımlar, KOBİ’lerin enerji ve kaynak maliyetlerini daha etkin yönetmesine katkı sunarken üretim kapasitesi ile katma değerini de artıracak. Böylece yeşil dönüşüm, işletmeler için çevresel sorumluluğun yanında kalıcı bir gelişim alanına dönüşecek.

 

Güçlü bir yeşil dönüşüm altyapısı oluşacak

Atıkların kaynağında azaltılması, geri kazanım imkânlarının genişletilmesi ve malzemelerin ekonomik döngüde daha uzun süre değerlendirilmesiyle döngüsel ekonomi uygulamaları yaygınlaşacak. İklim değişikliğinin etkilerine karşı işletmelerin dayanıklılığını artıran projelerle kirliliğin önlenmesine, su kaynaklarının korunmasına ve ekosistemler üzerindeki baskının azaltılmasına katkı sağlanacak. Çevresel faydayı işletmelerin günlük işleyişine taşıyan bu yaklaşım, bölge genelinde daha güçlü bir yeşil dönüşüm altyapısı oluşturacak.

 

115 kadın ve gencin istihdam edilecek

Desteklenen projeler kapsamında 115 kadın ve gencin istihdam edilmesi hedefleniyor. Yeni iş imkânlarıyla birlikte bu grupların yeşil ekonominin sunduğu alanlara katılımı güçlenecek. Program, çevresel kazanımı ekonomik gelişme ve sosyal kapsayıcılıkla bir araya getirerek TR72 Bölgesi’nde daha dayanıklı, daha verimli ve daha kapsayıcı bir kalkınma zemini oluşturacak.

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