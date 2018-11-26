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34. İSEDAK Zirvesi başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin 34. toplantısı, Yüksek Düzeyli Uzmanlar Toplantısı ile başladı- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Kasım'da açılış oturumunu yönetmesi beklenen İSEDAK'ın 34. toplantısı kapsamındaki "Bakanlar Oturumu", 28-29 Kasım'da gerçekleştirilecek

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:47
34. İSEDAK Zirvesi başladı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daimi başkanlığını yürüttüğü İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 34. toplantısı İstanbul'da başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 28 Kasım'da açılış oturumunu yönetmesi beklenen İSEDAK'ın 34. toplantısı, bugün "Yüksek Düzeyli Uzmanlar Toplantısı" ile İstanbul Kongre Merkezi'nde başladı. Toplantıda yüksek düzeyli uzmanlar, gündemdeki konulara ilişkin teknik görüşmelerde bulunuyor.

Toplantı kapsamındaki "Bakanlar Oturumu" ise 28-29 Kasım'da düzenlenecek. Bakanlar toplantısında "Ticaretin Kolaylaştırılması: İİT Üyesi Ülkelerde Gümrük Risk Yönetimi Sistemlerinin İyileştirilmesi" konusu görüşülecek.

İSEDAK'ın bu yılki teması "Ticaretin Kolaylaştırılması: Gümrüklerde Risk Yönetimi" olarak belirlendi.

Zirve kapsamında açılan İSEDAK Proje Finansmanı Sergisi de İstanbul Kongre Merkezi'nde ziyaret edilebiliyor.


Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:47
  1. 34. İSEDAK Zirvesi

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