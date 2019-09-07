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330 milyonluk sigara cezası!

Açık alanlarda sigara içilmesi yasağını genişletmeye hazırlanan hükümet, kural çiğneyen dumanaltı işletmeler ile sigara tiryakisi olan vatandaşları etmedi. Bakanlık 10 yılda 330 milyon 650 bin 641 TL ceza kesti.

07 Eylül 2019 Cumartesi 08:33
330 milyonluk sigara cezası!

TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvuran vatandaşlar, sigaraya yapılan zamlarla birlikte açık tütün satışının patladığına dikkat çekerek, kontrol altına alınması için yaptırım uygulanmasını istedi. AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır’ın başkanlığını yaptığı Dilekçe Komisyonu, başvuruları Sağlık Bakanlığı’na iletti. Sağlık Bakanlığı’nınTBMM’ye gönderdiği rapor, Türkiye’de hükümetin sigaraya karşı yürüttüğü mücadeleyi gözler önüne serdi. Bakanlık, son 10 yılda ülke genelinde 23 milyon 341 bin 590 denetim gerçekleştirildiğini, ihlal tespit edilen işletmelere ve kişilere 330 milyon 650 bin 641 TL ceza kesildiğini bildirdi.

Yasak etkili oldu

Sağlık Bakanlığı, düzenlemelerin yürürlüğe girmesiyle, konutlar hariç tüm kapalı alanlarda tütün tüketiminin yasaklandığını, sigara paketleri üzerinde resimli sağlık uyarılarının kullanılmaya başlandığını anımsattı. İhlalde bulunan işletmelere ceza yetkisinin belediyelerden alınarak mülki amirlere verildiğine değinen Sağlık Bakanlığı, 18 yaşından küçüklere satılması ve onların tüketimine sunulması yasağının da sonuç verdiğini belirtti.

2020’de kalkacak

Düz paket uygulamasına geçildiğini, resimli ve yazılı uyarı mesajlarının konulduğu alanın yüzde 85’e çıkarıldığına dikkati çeken bakanlık, “TV programlarında, sinema ve tiyatro eserlerinde, internette tütün ürünleri kullanılamayacak. Sağlık, eğitim, kültür vespor hizmeti verilen yerlerde ve üniversite yerleşkelerinde tütün ürünlerinin satışı yapılamayacak. Düz paket uygulamasına ilişkin hükümleri taşımayan tütün ürünlerinin 5 Aralık 2019’dan sonra piyasaya arzedilmesi ve

5 Ocak 2020’den sonra piyasada bulundurulması yasaklandı” dedi.

1500 ekiple 7/24 denetim

Sağlık Bakanlığı, vatandaşların tütün dumanından pasif maruziyetini önlemek ve temiz hava soluma hakkını korumak amacıyla tütün ürünlerinin kullanımının yasak olduğu yerlere yönelik, ülke genelinde bin 500 denetim ekibiyle 7 gün 24 saat denetim yapıldığını kaydetti. Bakanlık, ekiplerin rutin denetimlerinin yanı sıra Alo 184 SABİM-Tütün İhbar Hattı ve Yeşil Dedektör mobil uygulaması üzerinden ihbarlara yönelik de denetimlerin sürdürüldüğünü dile getirdi.

7 bin kimyasal madde

Sağlık Bakanlığı, sigaranın dünyanın şimdiye kadar karşılaştığı en büyük halk sağlığı tehditlerinden biri olduğunu, doğum öncesi dönemden başlayarak, insan yaşamının bütün evrelerinde başta kanserler olmak üzere, ölüme kadar götüren pek çok sağlık sorununa yol açtığını kaydetti. Bakanlık, tütün mamullerinin 69’unun kesin kansere sebep olduğunu, bilinen 7 binin üzerinde kimyasal madde içerdiği bilgisini de paylaştı.

 

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 08:33
  1. TBMM Dilekçe Komisyonu
  2. AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır
  3. Sağlık Bakanlığı
  4. sigara paketleri
  5. Yeşil Dedektör
  6. Alo 184 SABİM-Tütün İhbar Hattı

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