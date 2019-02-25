33 gündür kayıp iş adamı obrukta arandı

Antalya'da 33 gündür kayıp olarak aranan iş adamı 82 yaşındaki Asım Bayram'ı bulmak için, ihbar üzerine Kepez ilçesindeki obrukta arama çalışması yapıldı.

İçi su dolu obrukta arandı

Alınan bilgiye göre, Antalya'da yaşayan Asım Bayram'dan haber alamayan yurt dışında yaşayan oğlu, 22 Ocak tarihinde Antalya Emniyet Müdürlüğüne telefonla ulaşarak kayıp başvurusu yaptı.

Yapılan incelemede iş adamının bir emlakçıyla görüşmek üzere evinden kendisine ait otomobille çıktığı belirlendi. Aradan geçen zaman içinde Bayram'dan bir haber alınamazken, ihbar üzerine Kepez ilçesi Varsak Mahallesindeki ormanlık arazide içi su dolu obrukta arama çalışması gerçekleştirildi.

Hayvan kemikleri bulundu

Antalya Emniyet Müdürlüğü'nün 5 kişilik su altı ekibinin yaptığı aramada iş adamına ait herhangi bir ize rastlanmadı, vahşi bir hayvana ait olduğu belirlenen çene kemikleri bulundu.

Arama çalışmalarından sonuç alamayan polis ekipleri, güvenlik kameralarından kayıp iş adamını ve kullandığı otomobili bulmak için çalışmalarını sürdürüyor.