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Gündem 33 binden fazla Filistinli şehit oldu! Soykırımın gölgesinde bayram namazı
Gündem

33 binden fazla Filistinli şehit oldu! Soykırımın gölgesinde bayram namazı

Yeniakit Publisher
2024-04-10 12:30:00 -

Terör devleti İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları devam ederken, Filistinler, bayram namazını kıldı.

Gazze Şeridi’nde yaşayan Filistinliler, bayram namazını İsrail saldırılarının gölgesinde kıldı.

Filistinliler, bu yıl Ramazan Bayramı'nı tüm uluslararası çağrılara rağmen İsrail'in devam eden saldırılarının gölgesinde karşıladı. İsrail güçlerinin saldırıları sonucu camilerin yıkılması nedeniyle Gazze halkı bayram namazını barınma merkezlerinde kıldı.

Gazze Şeridi’nin merkezindeki Maghazi Mülteci Kampı’nda da saldırılar nedeniyle yerinden edilen Filistinler bayram namazını eda etti. Bayram namazı hutbesini okuyan Şeyh Abdul Rahim Al-Talaa, Filistinlileri sabırlı ve kararlı olmaya, İsrail’e mesaj vermek için üzüntülerine rağmen bayramı sevinçle karşılamaya çağırdı.

Filistinli 9 yaşındaki Abdul Rahman Rabah, Gazzelilerin bayramını kutlayarak, “İyi ol, güçlü ol Gazze. Yıkıma, katliama, savaşa rağmen Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. İsrail'in savaşına rağmen Ramazan Bayramı'nı sevinçle geçireceğiz” dedi.

Büyük bir yıkımın yaşandığı Gazze Şeridi’nde İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim’den bu yana 33 bin 360 kişi hayatını kaybetti, 75 bin 993 kişi ise yaralandı.
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