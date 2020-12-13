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Aktüel "33. Avrupa Film Ödülleri" sahiplerini buldu
Aktüel

"33. Avrupa Film Ödülleri" sahiplerini buldu

"En iyi film" seçilen "Another Round", 3 dalda daha ödül aldı

Yeniakit Publisher
2020-12-13 04:31:07 -
"33. Avrupa Film Ödülleri" sahiplerini buldu

BERLİN (AA) - 33. Avrupa Film Ödülleri'nde Danimarkalı yönetmen Thomas Vinterberg'in yönettiği "Another Round", "en iyi film" ödülüne layık görüldü.

Avrupa Film Akademisi tarafından düzenlenen 33. Avrupa Film Ödülleri töreni bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle internet üzerinden yapıldı.

Ödüllerin sahiplerini bulduğu törende “en iyi film" seçilen Thomas Vinterberg’in "Another Round” filmi 3 dalda daha ödül aldı.

Vinterberg’e “en iyi yönetmen” ödülü verilirken “en iyi erkek oyuncu” dalında “Another Round” filmindeki rolüyle Danimarkalı aktör Mads Mikkelsen ödüle layık görüldü.

“En iyi senaryo” dalında “Another Round“ filminin senaristleri Vinterberg ve Tobias Lindholm ödül aldı.

“En iyi kadın oyuncu” ödülü ise "Undine” filmindeki rolüyle Alman oyuncu Paula Beer’e verildi.

“En iyi komedi" filmi olarak Emmanuel Courcol’un “The big hit", "en iyi belgesel" olarak da Alexander Nanau’yun "Collective” filmi seçildi.

İtalyan yönetmen Corlo Sironi’nin "Sole" filmi de "en iyi ilk film" ödülünü aldı.

Avrupa Film Ödülleri, "Avrupa'nın Oscarları" olarak kabul ediliyor.


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