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326 bin ton fındık işlem gördü

Ticaret borsalarında Ağustos 2018-Temmuz 2019 döneminde 326 bin ton fındığın işlem gördüğü duyuruldu.

08 Eylül 2019 Pazar 10:30
326 bin ton fındık işlem gördü

Giresun Ticaret Borsası'ndan yapılan açıklamada, fındık üretilen bölgelerdeki 21 ticaret borsasında, 1 Ağustos 2018-31 Temmuz 2019 döneminde gerçekleştirilen fındık satış işlemlerine ilişkin bilgi verildi.

Buna göre söz konusu dönemde borsalarda 326 bin 221 ton fındık işlem gördü.

En fazla işlem 88 bin 905 tonla Ordu'da yapılırken, Ordu'yu 81 bin 893 tonla Sakarya ve 32 bin 583 tonla Giresun ticaret borsaları izledi.

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Haber Tarihi: 08 Eylül 2019 Pazar 10:30
  1. Sakarya
  2. Giresun Ticaret Borsası
  3. fındık
  4. Ordu
  5. Giresun ticaret borsaları
  6. fındık satış işlemleri

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