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32 yıl hapisle aranan genç, Eskişehir'de yakalandı

İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi'nce hakkında adam yaralama ve hırsızlık suçlarından 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 ayrı yakalama kararı bulunan 17 yaşındaki firari hükümlü, Eskişehir'de düzenlenen operasyonla yakalandı.

28 Şubat 2019 Perşembe 12:31
32 yıl hapisle aranan genç, Eskişehir'de yakalandı

Eskişehir'de, adam yaralama ve hırsızlık suçlarından hakkında 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y. (17), polis tarafından saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Çocuk Mahkemesi'nce hakkında adam yaralama ve hırsızlık suçlarından 32 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 3 ayrı yakalama kararı bulunan Y.Y.'nin kent merkezindeki bir evde saklandığı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, eve baskın düzenleyerek, Y.Y.'yi gözaltına aldı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Y.Y., tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:31
  1. İstanbul
  2. Eskişehir
  3. firari hükümlü
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