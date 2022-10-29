32 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı; göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.
Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 32 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.
Ekipler, Suriye, İran ve Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.