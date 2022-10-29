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Yerel 32 düzensiz göçmen yakalandı
Yerel

32 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde 32 düzensiz göçmen yakalandı; göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-10-29 09:51:00 -
32 düzensiz göçmen yakalandı

Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 32 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kofçaz ilçesinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekipler, Suriye, İran ve Afganistan uyruklu 32 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklular, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir kişi gözaltına alındı.

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