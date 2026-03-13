32 değil 42 diş: Fark etmeden dünya rekoru

Standart bir yetişkinin ağzında genellikle en fazla 32 diş bulunur. Ancak bazı insanlar, doğanın belirlediği bu sınırı farkında bile olmadan aşabiliyor. Tıp dünyasında "hiperdonti" olarak adlandırılan bu durum, bazen aynaya bakıldığında bile fark edilmeyen gizli bir rekora bile dönüşebiliyor.

Guinness Dünya Rekorları'na adını yazdıran 42 yaşındaki Prathab Muniandy'nin hikayesi, bu şaşırtıcı tablonun en güncel örneklerinden biri.

Bir aile yemeği sırasında tesadüfen başlayan sayım işlemi, sıradan bir babayı dünyanın en çok dişe sahip erkeği unvanına taşıdı.

Muniandy, 2021 yılındaki bir yemekte dişlerini saydığında ağzında tam 38 diş olduğunu fark etti. Şüphe üzerine çekilen diş röntgeni ise asıl sürprizi ortaya çıkardı; henüz yüzeye çıkmamış dört diş daha diş etlerinin altında bekliyordu. 2023 yılının başlarına gelindiğinde Muniandy, toplamda 42 dişe ulaşarak standart bir insandan 10 diş daha fazlasını barındıran bir ağız yapısına sahip oldu. İlginç olan ise, bu kadar fazla dişin herhangi bir sağlık sorunu yaratmadan, büyük oranda düzgün bir şekilde dizilmiş olmasıydı. Muniandy, kendisi söylemediği sürece kimsenin bu farkı anlamadığını, sadece temizlik ve bakım için biraz daha fazla çaba sarf ettiğini belirtiyor.

HİPERDONTİ: NADİR GÖRÜLEN GENETİK BİR MİRAS

Diş sayısındaki bu fazlalık, toplumun yaklaşık %0,1 ile %3,8'i arasında görülen nadir bir durum. Uzmanlar, bu tablonun genellikle genetik faktörlerden veya anne karnındaki gelişim sürecinde dişlerin oluştuğu hücrelerdeki bir düzensizlikten kaynaklandığını söylüyor. Diş hekimi Ollie Jupes'e göre, eğer bu fazla dişler estetiği bozmuyor veya ağız fonksiyonlarını engellemiyorsa onlara dokunmaya gerek yok. Ancak her vaka Muniandy kadar şanslı ilerlemiyor. Dişlerin çene yapısını bozması, temizliği zorlaştırarak çürüğe yol açması veya çene eklemlerinde fonksiyon kaybı yaratması durumunda cerrahi müdahale kaçınılmaz bir yol halini alıyor.

Muniandy erkekler kategorisinde rekoru elinde tutsa da, tıp literatüründe çok daha uç vakalar mevcut. Örneğin 2011 yılında 11 yaşındaki bir kız çocuğunda, genetik bir bozukluk sonucu toplamda 81 diş saptandı. Süt dişleri ve kalıcı dişlerin arasına sıkışmış 31 fazla dişin bulunduğu bu tip durumlarda, çene kemiğinin bütünlüğünü bozmadan bu dişleri çekmek uzmanlar için oldukça riskli ve zorlu bir süreç. Bu dişlerin birçoğu şekil bozukluğuyla geldiği için onları normal bir diş dizisine dahil etmek de pek mümkün değil. Genellikle bir çocukluk dişi döküldüğünde veya rutin bir kontrol sırasında tesadüfen ortaya çıkan bu durum, vücudun hazırladığı karmaşık sürprizlerden biri...