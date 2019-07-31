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31.07.2019 Günün âyet ve hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

31 Temmuz 2019 Çarşamba 06:23
31.07.2019 Günün âyet ve hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla

اَيَحْسَبُ اَنْ لَنْ يَقْدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٌۢ 

"İnsanoğlu, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor?"

(Beled Suresi, âyet:5)

TEFSİRİ:

Tefsirlerde verilen bilgilere göre bu âyetler, malına mülküne güvenerek kendilerini yenilmez zanneden Mekke’nin şımarık ileri gelenleri hakkında inmiştir. Onlar, Hz. Peygamber’i de mutlaka yeneceklerini düşünüyorlardı. 

ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)   

“Kendi zamanındaki yeryüzü kadınlarının en hayırlısı İmran’ın kızı Meryem’dir. Bu ümmetin kadınlarının en hayırlısı da Hatice’dir.” 

(Buhârî, Enbiyâ: 47 ; Müslim, Fedâilü’s-Sahâbe: 69.)

"Allah bana ondan hayırlısını vermedi. İnsanlar beni yalanladığında o tasdik etti. İnsanlar benden mallarını esirgediklerinde o, malıyla destekledi. Allah başka (hanımlarımdan) bana çocuk ihsan etmediği halde ondan ihsan ederek rızıklandırdı."  (Taberâni)



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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 06:23
  1. 31.07.2019 Günün âyet ve hadisi
  2. Beled 5
  3. Güç yetirmek
  4. Hz. Hatice

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