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İSLAM 31.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

31.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2021-01-31 08:52:00 -
31.01.2021 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ اَلْسِنَتُهُمْ وَاَيْد۪يهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"O ceza gününde dilleri, elleri ve ayakları, yapıp ettikleri hususlarda aleyhlerine tanıklık edecektir."

 (Nûr Suresi - 24)     (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)   

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

"Bana iki çenesi ile iki bacağı arasını koruma konusunda garanti verene, ben de cenneti garanti veririm!"

(Buhârî, Rikak 23)

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