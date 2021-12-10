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Ekonomi 3100 TL yalanlanmıştı! TİSK'in asgari ücret teklifi belli oldu
Ekonomi

3100 TL yalanlanmıştı! TİSK'in asgari ücret teklifi belli oldu

Milyonlarca kişinin merakla beklediği asgari ücrette son viraja girildi. TİSK'ten dün gelen 3100 TL teklifinin yalanlanmasının ardından açıklama yapan TİSK Başkanı Başkanı Burak Akkol, taleplerinin 3500 TL'den fazla olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-12-10 11:17:00 - 2021-12-10 11:17:30
3100 TL yalanlanmıştı! TİSK'in asgari ücret teklifi belli oldu

Doğrudan 7 milyon ve dolaylı olarak daha fazla kişinin hayatını etkileyecek olan 2022 asgari ücret görüşmeleri devam ediyor.

İşçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını dün yaptı.

3100 TL yalanlandı

Toplantının ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in, "TİSK asgari geçim tutarını 3 bin 100 TL, Türk-İş 3 bin 900 TL öngörüyor" açıklaması gündem oldu. Kısa bir süre sonra TİSK yeni bir açıklama yaparak, 3 bin 100 lira olarak dile getiren rakamın asgari ücret talepleri olmadığını açıkladı.

TİSK: 3 bin 500 lirayı geçtik

Gazeteci İsmail Saymaz, halktv.com'daki köşesinde TİSK Başkanı Akkol ile yaptığı görüşmeye yer verdi. TİSK Başkanı Akkol, 3100 lira asgari ücret önerisi vermelerini tekrar bu görüşmede de yalanladı.

Akkol açıklamasında, TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceklerini belirtirken, asgari ücret için 3 bin 500 TL'yi geçtiklerini ve daha fazlası için çalıştıklarını belirtti. Akkol daha fazlası olarak belirttiği çalışmaların vergi ve teşvik olduğuna da değindi.

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