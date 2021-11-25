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Yerel 31 yıl kesinleşmiş cezası vardı... Kaçarken yakalandı
Yerel

31 yıl kesinleşmiş cezası vardı... Kaçarken yakalandı

Adana'da 31 yıl hapis cezası alan hükümlü kaçarken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 10:03:00 -
31 yıl kesinleşmiş cezası vardı... Kaçarken yakalandı

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri 2013 yılından bu yana hırsızlık, kredi kartı dolandırıcılığı, yankesicilik gibi 20 suçtan 31 yıl hapis cezası alan hükümlü İ.G.’nin yerini tespit etti. İnfaz dedektifleri şahsın 8 yıldır kılık değiştirip adresten adrese geçtiğini son olarak Seyhan ilçesine bağlı Barbaros Mahallesinde olduğunu belirledi.

Polis bu tespit üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında hükümlü polisin geldiğini görünce evin damına çıkıp kaçmaya çalıştı. Ancak polis kısa süren kovalama sonrası hükümlüyü yakaladı.

Emniyete getirilen hükümlü işlemlerinin ardından önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.

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