  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

SGK'dan önemli uyarı: 'Çift ödeme iadesi' tuzağına düşmeyin!

Küstah çıkış: Eurovision'da soykırımcı İsrail'i temsil eden şarkıcı askere gidiyor! İsrailli hayrete düşürdü

İp parasını Adnan Menderes’in eşinden isteyen darbeciler tarihe yüz karası olarak geçti!

Türkiye’ye yeni şehirler geliyor! 82, 83, 84 plakayı alacak ilçeler belli oldu

Akaryakıt istasyonundan mazot aldı! Dünyası başına yıkıldı, o anları böyle çekti

Alman markası Siemens'ten şaşkına çeviren "Türkiye" itirafı! Neler dönmüş böyle yahu

Soykırımcı İsrail'den siber saldırı: Çağrı cihazları patladı! Binden fazla yaralı var

Sosyal devlet anlamını buldu! Sadece Eylül ayında ödenen miktar dudak uçuklattı

Erdoğan, Ali Koç'a ders verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fenerbahçe Kulübü heyetini kabul etti
Gündem 31 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı
Gündem

31 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-09-17 16:56:00 -
31 yıl hapis cezası olan hükümlü yakalandı

Antalya'da hakkında kesinleşmiş 31 yıl 8 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Konyaaltı ve Serik İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, hakkında 31 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ş'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, İ.Ş'yi saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

Mardin’de bir haftada 21 firari hükümlü yakalandı
Mardin’de bir haftada 21 firari hükümlü yakalandı

Yerel

Mardin’de bir haftada 21 firari hükümlü yakalandı

Denizli'de tutuklu ve hükümlüler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Denizli'de tutuklu ve hükümlüler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Yerel

Denizli'de tutuklu ve hükümlüler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

2 FETÖ hükümlüsü yakalandı
2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Yerel

2 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Adana'da 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Adana'da 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

Yerel

Adana'da 16 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23