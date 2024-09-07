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Spor 31 yaşında futbolu bırakmıştı! Oğuzhan Özyakup’tan şaşırtan itiraf
Spor

31 yaşında futbolu bırakmıştı! Oğuzhan Özyakup’tan şaşırtan itiraf

Yeniakit Publisher
2024-09-07 01:16:00 - 2024-09-07 01:17:18
31 yaşında futbolu bırakmıştı! Oğuzhan Özyakup’tan şaşırtan itiraf

31 yaşında futbolu bırakarak büyük bir sürprize imza atan Beşiktaş'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Oğuzhan Özyakup, 2015 yılında yaşadığı panik atakların futbolu bırakma sürecinde etkili olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz günlerde aktif futbol hayatına son verdiğini duyuran Oğuzhan Özyakup, geçmiş yıllarda yaşadığı sağlık sorunlarına değinerek hayranlarını şaşırttı.

ESPN'ye konuşan Özyakup, "2015'te panik ataklar geçirmeye başladım. Gerçekten çok kötü şeyler yaşadım. Bunun üzerine çok çalıştım ve atlattım. Futbolla güzel yıllar geçirdim. Ve geçen yıl, panik ataklarım yeniden nüksetti. Bu olay, futbolu bırakma kararı almamda etkili oldu. Fortuna ile sözleşme görüşmeleri yapıyordum, Türkiye'ye geri dönebilirdim ancak herhangi bir yerde sözleşme imzalamam, kendime, takım arkadaşlarıma ve taraftarlara haksızlık olurdu." ifadelerini kullandı.

 

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