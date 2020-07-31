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31 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 31 Temmuz koronavirüs bilançosunu kamuoyu ile paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 17 kişi yaşamını yitirdi.

Yeniakit Publisher
2020-07-31 20:35:00 - 2020-07-31 20:44:25
31 Temmuz koronavirüs rakamları açıklandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 17 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 982 oldu.

Sağlık Bakanı Koca, "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var." ifadelerini kullandı.

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