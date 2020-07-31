31 Temmuz karayolları ne durumda? Hangi yollar kapalı hangi yollarda çalışma var?

Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu, Selçuk-Kuşadası yolu, Gümüşova-Düzce-Bolu yolu, Osmaniye-Nurdağı yolu, Yozgat-Sorgun-Akdağmadeni yolu, Mekece-Bozüyük yolu, Manavgat-Alanya ayrımı-Beydiğin yolu ve Taşköprü-Hanönü yolu üzerindeki çalışma ve gelişmeler haberin detay kısmında yer alıyor. Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprülerindeki geçişler, Osmangazi ve Ertuğrulgazi tünelleri merak konusu oldu. Güncel kapalı ve açık olan yolların listesi için haberi okumaya devam edin...