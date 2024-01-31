31 Ocak 2024: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN







وَيَا قَوْمِ اَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمٖيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ اَشْيَٓاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْاَرْضِ مُفْسِدٖينَ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla



"Ey kavmim! Ölçüyü, tartıyı adaletle tam yapın; insanların mallarının değerini düşürmeyin, yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın."



(Hûd Suresi, 85) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Medyen, Hicaz bölgesi ile Suriye ticaret yolu üzerinde, Akabe körfezine yakın bir yerleşim merkezi idi (ayrıca bk. A‘râf 7/85). Şuayb aleyhisselâm ise Medyen ve Eyke halkına gönderilmiş bir peygamberdi (bilgi için bk. A‘râf 7/85; Kasas 28/22-24; İbn Âşûr, VIII, 239). O da diğer peygamberler gibi inkârcı ve putperest halkına önce Allah’tan başka tanrı olmadığını anlattı ve herkesi O’na kulluk etmeye çağırdı. Ancak Medyen halkı putperestliğinin yanında toplumsal ahlâk, özellikle ticaret ahlâkı bakımından da bozulmuştu. Esasen Medyen halkı bolluk içinde, müreffeh bir hayat yaşıyordu; yani onların böyle ahlâk dışı davranışlara sapmaları yoksulluktan kaynaklanmıyordu.



Hz. Şuayb bu konu üzerinde çok durdu; ölçüyü, tartıyı eksik tutmamalarını, adaletle ve düzgün ölçüp tartmalarını, kendi çıkarları uğruna insanların mallarının değerini düşürmemelerini ve yeryüzünde fesat çıkararak ülke düzenini bozmamalarını emretti; böylece hak dinin tevhid ve adalet ilkelerini toplumda yerleştirmeye çalıştı. Özellikle dürüstlük ilkesi üzerinde durdu. Kişinin insan ilişkileri alanında dürüst olmadıkça Allah’a karşı da dürüst olamayacağını anlattı.



Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 192-193



ALLAH RESULÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)



"Dört özellik vardır ki, kimde bulunursa, Allah o kimseyi cehennemden uzak kılar ve onu şeytandan korur:

1. Kötü bir şeyi yapmak isterken iradesine hakim olan;

2. Nefsi istemediği halde, güzel bir şeyi yapan;

3. Bir şeyi canı çekip, iştah duyduğunda nefsine engel olan;

4. Öfkelendiğinde, öfkesini tutan..."

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"Dört özellik daha vardır ki, kimde bulunursa, Allah rahmetini o kimse üzerine yayar ve onu cennetine koyar:

1. Bir yoksulu koruma altına alan;

2. Zayıfa merhamet eden;

3. Emri altındakilere yumuşak davranan;

4. Anne babasına bağış ve iyilikte bulunan..."



Kaynak: Feyzü'l-Kadir, I/464, No: 917

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