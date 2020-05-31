31 Mayıs tarihte bugün | Tarihte bugün neler oldu?

31 Mayıs tarihte bugün olan olayları sizler için derledik. 31 Mayıs'ta ne oldu, hangi tarihi olay oldu ve neler yaşandı? Haziran ayına gireceğimiz bu son günde yaşanan binlerce olaylardan birkaçını haberin detayında bulabilirsiniz. Peki ama 31 Mayıs'ta neler oldu, kimler doğdu kimler öldü? İşte 31 Mart tarihte bugün olan olaylar...