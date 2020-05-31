31 Mayıs tarihte bugün | Tarihte bugün neler oldu?
31 Mayıs tarihte bugün olan olayları sizler için derledik. 31 Mayıs'ta ne oldu, hangi tarihi olay oldu ve neler yaşandı? Haziran ayına gireceğimiz bu son günde yaşanan binlerce olaylardan birkaçını haberin detayında bulabilirsiniz. Peki ama 31 Mayıs'ta neler oldu, kimler doğdu kimler öldü? İşte 31 Mart tarihte bugün olan olaylar...
31 Mayıs "Dünya Sigara İçmeme Günü" olarak kutlanıyor.
MÖ 1279 - Antik Mısır'da, 19. Hanedan firavunlarından II. Ramses başa geçti.
1237 - Anadolu Selçuklu Devleti Sultanı I. Alaeddin Keykubad hayatını kaybetti.
1799 - Napolyon, Akka yenilgisinin ardından, savaş meydanını Cezzar Ahmed Paşa kuvvetlerine terk etti.
1927 - Ford Model T otomobillerin sonuncusu üretim bandından çıktı. Bu tarihe kadar aynı modelden tam 15.007.003 araç üretilmişti.
1948 - Türk mimar, kent bilimci ve siyasetçi Ahmet Vefik Alp doğdu.
1933 - İstanbul Darülfünunu'nun kapatılıp yerine Millî Eğitim Bakanlığı'na bağlı yeni bir üniversitenin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.
1957 - Atatürk Üniversitesi kanunu kabul edildi.
1960 - Türk Ordu Millî Futbol Takımı, ikinci defa Dünya Şampiyonu oldu.
1962 - Nazi subayı Adolf Eichmann hayatını kaybetti. İsrail'de yargılanıp idam edildi.
1963 - "Manisa Tarzanı" olarak tanınan Ahmet Bedevi hayatını kaybetti.
- Resmî kayıtlara göre Ahmeddin Carlak ya da kendi ifadesi ile Ahmet Bedevi (d. 1899 Samarra, Osmanlı İmparatorluğu - ö. 31 Mayıs 1963 Manisa) Kerkük kökenli bir Türkmen. Kurtuluş Savaşı'ında savaştığı için İstiklal Madalyası sahibidir.
1967 - Türkiye'de ikinci kez bir hastaya yapay kalp kapakçığı takıldı.
1971 - THKO (Türkiye Halk Kuruluş Ordusu) gerillaları; Sinan Cemgil, Kadir Manga ve Alparsla Özdoğan, Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesindeki Nurhak Dağları'nda güvenlik güçleri ile girdikleri çatışma sonucu öldü.
- THKO, 1960'ların ikinci yarısında gelişen sosyalist gençliğin emekçi kitlelerin verdiği mücadeleye de katılan önemli ve tanınmış önderlerinden Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Sinan Cemgil, Alparslan Özdoğan, Taylan Özgür, Cihan Alptekin ve Mustafa Yalçıner tarafından kuruldu.
1987 - Yunanistan'ın ilk yasal özel radyo istasyonu yayınına başladı.
1999 - PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yargılanmasına İmralı Adası'nda başlandı.
2002 - 2002 FIFA Dünya Kupası, Güney Kore ve Japonya'da başladı.
2010 - İsrail ordusu, Türkiye'den hareket eden İHH (İnsani Yardım Vakfı)'nın 9 insani yardım gemisine baskın operasyonu düzenledi. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, operasyonu desteklediğini açıkladı.
2017 - Türk asker Aydoğan Aydın hayatını kaybetti.
- Öğretmen lisesinde öğrenim gördükten sonra Kara Harp Okulu'na yazılarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katılmış, Tümgeneral rütbesinde bulunan Türk askerdir. Aydın, 31 Mayıs 2017'de Şırnak Uludere'de gerçekleşen Eurocopter Cougar Kazası sonucu hayatını kaybetmiştir.