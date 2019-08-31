31 Mart sonrasını değerlendiren Abdurrahman Dilipak'tan, AK Parti'ye dikkat çeken uyarılar

Mehmet Özmen Ankara Yazar Abdurrahman Dilipak, yerel seçimlerin ardından AK Parti’de yaşanan gelişmeleri yeniakit.com.tr’ye değerlendirdi.

“‘Mesaj alındı’ dendi, ama arkasından yanlış adımlar atılmaya devam etti”

“31 Mart yerel seçim sonuçlarından gerçekten mesaj alındı mı?” diye soran Yazar Abdurrahman Dilipak, “Seçimlerden hemen sonra ‘Mesaj alındı’ dendi, ama arkasından yanlış adımlar atılmaya devam etti. Bu da krizi daha da derinleştirdi. Beklenen değişim gerçekleşmeyince de umutlar kaybolmaya başladı ve tabanda çözülme başladı. Hala birileri bunu görmek istemiyor. Kan kaybı, kemik erimesi, kas erimesi devam ediyor. AK Parti'nin kendini toparlaması için, şok etkisi yaparak canlanmaya vesile olacak acil bir eylem planına gerek var.” şeklinde konuştu.

“FETÖ ile mücadele inandırıcılığını kaybediyor”

AK Parti yönetimine seslenen Abdurrahman Dilipak, şöyle konuştu:

“Önce içinizi temizleyin, yanlış gidişatı durdurun, halkın kafasındaki “sual-i mukadderler”e cevap verin, ve halka gerçeği söyleyin, onlara umut verecek adımlar atın ve bir an önce şu Aile ve Adalete ilişkin sorunları çözün. Bakın eğitim tepeden tırnağa değişmek zorunda. FETÖ ile mücadele giderek inandırıcılığını kaybediyor. Suriye politikası ve terörle mücadele konusunda da, özellikle ABD ile varılan mutabakat ve işin Rusya boyutu ile ilgili olarak toplumda kaygılar var. Yolsuzluk, rüşvet, torpil, hepsi sorun.”

“AK Parti tehdit söylemini bırakmak zorunda”

Önce siyaset, bürokrasi, yerel yönetimler ve teşkilatta ciddi bir temizliğe ihtiyacın olduğuna dikkat çeken Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Gül-Babacan ve Davutoğlu'nun parti kurma girişimleri konusunda izlenen yol ve yöntem de yanlış. AK Parti bunlara karşı politikası ile, kaçtığını sandığı şeye doğru koşuyor. Aynı tartışma yarın CHP ve diğer partiler için de gündeme gelecek. AK Parti kavga dilini, tehdit söylemini bırakmak zorunda. Bu yöntem geri tepiyor. “Haddinden fazla şiddet gayedeki hikmeti yok eder”. Trollerden yakasını kurtarması gerek. Mediası ona hizmet etmiyor. İmamoğlu olayında bunu gördük.”

“Siyasi dengeler her an değişebilir”

STK ve Cemaat krizinin saatli bomba gibi, ne zaman, nerede, nasıl patlayacağının belli olmayacağını ifade eden Yazar Abdurrahman Dilipak, sözlerini şöyle tamamladı:

“Siyasi dengeler her an değişebilir. Şüphesiz ekonomi hayati öneme sahip. Hem makro, hem mikro, hem sanayi ve tarım, hizmet sektörü, hem dış ticaret, finans, borsa, mali politikalar hepsinde çözüm bekleyen sorunlar var. Para politikası polemik konusu edilmemesi gerekir. Tarım ve sağlık politikasında ertelenen sorunlar yarın krize yol açabilir. Bilişim altyapısı ve güvenliğinde ciddi sorunlar var. Bu olmadan yarın konvansiyonel sanayi kilitlenebilir. 2025 Dijital devrime hazır olmamız gerekiyor.

Anayasa reformu yarım kaldı. Başkanlık sisteminde teori ve uygulamaya ilişkin sorunlar var. Siyasi partiler ve seçim yasası, yerel yönetimlerde bekleyen mevzuat sorunları var. Türkiye’nin bir an evvel olağanlaşması lazım. Siyasi polemikler ve politik dengeler ekonomi ve toplumsal hayat açısından kaygı verici. Geç kalıyoruz.”