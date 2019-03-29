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31 Mart sonrası çok daha güçlü olacağız

Ankara’da gençlerle buluşan Başkan Erdoğan, ardından Haymana, Elmadağ ve Çubuk ilçelerinde mini mitingler düzenledi. Döviz kuru üzerinden gerçekleştirilen saldırıları boşa çıkardıklarını anlatan Erdoğan, “Seçimden sonra yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için çok önemli adımlar atacağız” müjdesini verdi.

29 Mart 2019 Cuma 10:30

 Yeni Akit  Ankara 

Seçime 48 saat kala işi sıkı tutan Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Ankara’nın üç ilçesinde partisince düzenlenen mitinglere katılarak Başkentlilerden sandığa sahip çıkmalarını istedi. İlk olarak Haymana'da konuşan Erdoğan, 24 Haziran seçimlerinde şahsını yüzde 70 gibi gerçekten çok yüksek bir oyla cumhurbaşkanlığına layık gören Haymana’ya şükranlarını sundu. Haymana’nın aynı zamanda bir tarım şehri olduğunu da hatırlatan Başkan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

Döviz saldırısını savuşturduk

Türkiye’nin ekonomisine yönelik saldırıların kur, faiz, enflasyon şer üçgeninde yol açtığı sarsıntı, çiftçilerimizin girdi fiyatlarını olumsuz etkiliyor. Her kim çıkıp ‘bu girdilerin fiyatlarını hemen düşüreceğim’ diyorsa emin olun yalan söylüyor. Geçtiğimiz Ağustos ayını hatırlayın, bir hafta sonu ülkemizdeki piyasaların kapalı olduğu iki gün boyunca uluslararası birtakım finans kuruluşları resmen Türk ekonomisini çökertmek için var güçleriyle saldırıya geçmişti. Doların 7 lirayı aştığı, faizlerin yüzde 40’ları geçtiği bir dönem yaşadık. Hemen tedbirimizi aldık. Geçtiğimiz hafta sonu yine benzer bir girişimde bulundular. Bu defa hazırlıklı olduğumuz için çok daha hızlı müdahalede bulunma imkanımız vardı. İki gün içinde bu saldırıyı boşa çıkardık. Seçimden sonra ekonomimizi bu tür saldırılara karşı daha güçlü hale getirecek yapısal reformları süratle gerçekleştireceğiz.

Ekonomiden ben sorumluyum

Erdoğan, şunları dile getirdi: “Türkiye ekonomisini belediye başkanlarının düzeltme şansı var mı? Belediyelerin çoğu batık, bitik. Personelinin maaşını ödeyemiyor, sanki yerel seçimler bitecek bunlar sanki Türkiye’nin ekonomisini düzeltecek. Yalan söylemeyin millete. Türkiye’nin ekonomisinin sorumlusu benim ben. Yerel yöneticilerin yapacağı hiçbir şey yok. Zaten Bay Kemal’in adı ne? Yalan. Sabah yalan, akşam yalan. Bunlardan başka bir şey beklemeyin. İnşallah hedeflerimiz doğrultusunda yatırıma, üretime, büyümeye, istihdama destek verecek bir ekonomik yapının inşası için çok önemli adımlar atacağız. İşte o zaman çiftçilerimizin girdi maliyetleri de düşecek ve tarlanın bereketi de artacak. Sizlere afaki, ucu açık, belirsiz bir gelecekten söz etmiyorum. Seçimlerden sonraki birkaç ay içinde tüm bu adımları atmış, hasılasını da toplamaya başlamış olacağız.

Aşımıza göz dikene dersini vereceğiz

Bugüne kadar Türk milletini hiç aldatmadıklarını ifade eden Erdoğan, gerçek neyse onu söylediklerini dile getirdi. Erdoğan, Türk milletiyle beraber önlerine çıkan zorluklara karşı mücadele verdiklerini belirterek sözlerini şöyle tamamladı: “Bu defa aynısını yapacağız. Nasıl 15 Temmuz’da milletimizin istiklaline ve istikbaline yönelik darbe girişimine karşı canımız pahasına birlikte mücadele ettiysek, ekonomi konusunda da aynısını yapacağız. Milletimizin aşına, işine, ekmeğine, alın terine, tarlasındaki hasatına, ahırındaki hayvanına, dükkanındaki ürününe göz dikenlere derslerini hep birlikte vereceğiz. Yeter ki birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize Rabiamıza sıkı sıkıya sahip çıkalım.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 29 Mart 2019 Cuma 10:30
  1. Ankara
  2. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan
  3. 24 Haziran seçimleri
  4. Başkan Erdoğan
  5. Türk milleti
  6. 15 Temmuz
  7. Rabia

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