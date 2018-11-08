'31 Mart seçimlerinden alnımızın akı ile çıkacağız'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Şehircilik Günü kapsamında düzenlenen AK Parti Çevre Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

81 vilayetimizden gelen siz arkadaşlarım ile bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Bu toplantıları çok ama çok faydalı görüyorum. Buradaki istişarelerin, soru, cevapların dalga dalga il, ilçe, beldelere yayılacağını umuyorum.

'Sıfır Atık' projesini bir vakıfa dönüştürerek ülke genelinde böyle güçlü bir sivil toplum kuruluşuna da sahip olalım diyorum.

Kendini AK Partili gören her arkadaşım benim olmadığım yerde kimse yoktur anlayışıyla çalışmalarını sürdürmelidir. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını böyle gerçekleştirebiliriz. AK Partililer 7/24 çalışacak ki Türkiye, üretmeye, kalkınmaya devam etsin.

Sizlere düşen ülkemizin kalkınması için çalışmak, milletimizle bağımızı güçlendirmektir. 31 Mart yerel seçimlerinden de alnımızın akı ile çıkacağımıza inanıyorum.

Biz, bir coğrafyadan bir başkasına gitmekle kalmamış, gittiğimiz yerleri abad etmişizdir. Gidin Kafkasya'ya, Balkanlara, Orta Asya'ya ecdadımızın bıraktığı izlere rastlarsınız. Üstelik ecdadımız sadece şehirler yapmakla kalmamış, onlara ruhlar vererek bize ait hale getirmiştir.

AĞAÇ KESEN DEĞİL, AĞAÇ DİKEN İKTİDAR OLDUK

Milyonlarca ağaç diktik. Biz ağaç kesen değil, ağaç diken iktidar olduk. Geldiğimizde 70-75 kişilik sınıflar vardı, şimdi 30'lara düşürdük Bay Kemal. Ya bunu ona anlatmıyorlar ya da anlatıyorlar işine gelmiyor. Yalan bunun en büyük sermayesi. Bundan büyük sermayesi yok. Yalanı en güzel kim söyler dediklerinde düşünmeden cevap verin; Bay Kemal diyin.

KADİM MİRASIN HALA TAM FARKINDA DEĞİLİZ

Mimarinin ihtişamı ile manevi derinliğin aynı anda buluştuğu şehirlere yeterince sahip çıkamamış olmamız en büyük kaybımızdır. Sahip olduğumuz kadim mirasın hala tam anlamıyla farkında olamadığımızı düşünüyorum. Bu ekip genciyle, kadınıyla, yaşlısıyla daha çok çalışacak.

13 MİLYON KİŞİNİN DEVLET İLE OLAN İHTİLAFINI ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUZ

TOKİ vasıtasıyla 837 bin konut inşa ederek özel sektöre de örnek olan bir şehircilik hamlesi başlattık. İmar barışı ile 13 milyon kişinin devlet ile olan ihtilafını çözmeye çalışıyoruz. Bu süreçte birilerinin bunu fırsata çevirmesine de göz yummuyoruz.

AK PARTİ'NİN İCRAAT LİSTESİ GERÇEKTEN ÇOK UZUN

4 milyar fidanı toprakla buluşturduk. Sıfır Atık projesi hızla yaygınlaşıyor. Doğalgaz kullanımı ile hava kirliliği oranı azaldı. AK Parti'nin icraat listesi gerçekten çok uzun. Bu icraatlarımızı milletimizin zihnine nakış nakış işlemeliyiz.

GAP'ı büyük ölçüde tamamlarken onun kadar önemli Konya'daki mavi tünel projesini de hizmete sunduk. 31 Mart 2019 seçimleri hem genel hem yerelde yapılan hizmetleri vatandaşlarımıza anlatmak için büyük fırsattır.

Milletim bizi bu yolda hiç yalnız bırakmadı, yine yalnız bırakmayacak. Ben buna inanıyorum.