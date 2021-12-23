Pandemi gölgesinde bir yıl daha geride kalmak üzere… 2022 yılı yaklaşırken pek çok kişi 31 Aralık Cuma gününün yarın gün tatil olup olmadığını araştırmaya başladı.

31 Aralık yarım gün mü? 31 Aralık tatil mi? Yılbaşı tatili kaç gün?

2022 yılına sayılı günler kaldı. Yeni yıl öncesi pek çok kişi 31 Aralık Cuma günün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. 31 Aralık Cuma günü resmi tatil değil ve yarın gün çalışma şekli uygulanmıyor. 1 Ocak ise resmi tatiller arasında yer alır. 2022 yılında 1 Ocak, cumartesi gününe denk geliyor.

2022 resmi tatilleri

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı