2020 yılının ardından 2021’de koronavirüs salgınının gölgesinde geçti. Tüm dünyanın ortak dileği ise salgının sona ermesi. 2022’ye yaklaşırken pek çok kişi 31 Aralık Cuma gününün tatil olup olmayacağını araştırmaya başladı. Peki, Cuma günü bankalar noterler çalışacak mı?

31 Aralık noterler çalışıyor mu? 31 Aralık Cuma kargolar çalışıyor mu?

31 Aralık resmi tatiller arasında yer almıyor. Bu sebeple Cuma günü bankalar, noterler, kargolar, okullar vs. haftanın diğer günleri gibi mesai saatlerini tamamlayacak. 1 Ocak ise resmi tatildir. Bu sene 1 Ocak tarihi cumartesi gününe denk geliyor.

2022 resmi tatilleri

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı