31 Aralık bankalar açık mı? 31 Aralık Cuma bankalar kaça kadar açık?
Bankalar cuma günü açık olacak mı? Yılın son günü Cuma gününe denk gelecek. Bu sebeple pek çok kişi 31 Aralık’ın yarım gün olup olmadığını araştırıyor. 31 Aralık Cuma günü resmi tatil mi?
2022 yılına az bir zaman kaldı. Yeni yıl öncesi pek çok kişi ise 31 Aralık Cuma gününün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Cuma günü bankalar kaça kadar açık?
31 Aralık bankalar açık mı? 31 Aralık Cuma bankalar kaça kadar açık?
31 Aralık tarihi resmi tatil değildi. 1 Ocak ise resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple 31 Aralık Cuma günü tatil değil ve bankalar da her zaman ki mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek.
2022 resmi tatilleri
1 Ocak Yılbaşı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi
2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün
3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün
4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi
9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün
10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün
11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün
12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz Demokrasi Bayramı
30 Ağustos Zafer Bayramı
28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı