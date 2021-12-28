2022 yılına az bir zaman kaldı. Yeni yıl öncesi pek çok kişi ise 31 Aralık Cuma gününün resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Cuma günü bankalar kaça kadar açık?

31 Aralık bankalar açık mı? 31 Aralık Cuma bankalar kaça kadar açık?

31 Aralık tarihi resmi tatil değildi. 1 Ocak ise resmi tatiller arasında yer alıyor. Bu sebeple 31 Aralık Cuma günü tatil değil ve bankalar da her zaman ki mesai saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek.

2022 resmi tatilleri

1 Ocak Yılbaşı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü

1 Mayıs Ramazan Bayramı Arifesi

2 Mayıs Ramazan Bayramı 1.gün

3 Mayıs Ramazan Bayramı 2.gün

4 Mayıs Ramazan Bayramı 3.gün

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı

8 Temmuz Kurban Bayramı Arifesi

9 Temmuz Kurban Bayramı 1.gün

10 Temmuz Kurban Bayramı 2.gün

11 Temmuz Kurban Bayramı 3.gün

12 Temmuz Kurban Bayramı 4.gün

15 Temmuz Demokrasi Bayramı

30 Ağustos Zafer Bayramı

28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı