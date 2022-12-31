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İSLAM 31 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

31 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız günün âyet ve hadisi ile günün sözünü istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2022-12-31 07:59:00 - 2022-12-31 08:13:29
31 Aralık 2022: Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْؕ قُلْ اِنَّ هُدَى اللّٰهِ هُوَ الْهُدٰىؕ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ اَهْوَٓاءَهُمْ بَعْدَ الَّذٖي جَٓاءَكَ مِنَ الْعِلْمِۙ مَا لَكَ مِنَ اللّٰهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصٖيرٍ

Esirgeyen bağışlayan Allah'ın adıyla 

"Sen onların dinlerine uymadıkça yahudiler de hıristiyanlar da senden asla memnun kalmayacaklardır.

  De ki: “Asıl doğru yol ancak Allah’ın yoludur.”

  Eğer sana gelen ilimden sonra onların arzularına uyarsan, bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de   yardımcı olacaktır."

(Bakara Suresi, 110)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı) 

TEFSİRİ: 

“Din” diye çevrilen millet kelimesi, “Allah’ın, peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirdiği, onları Allah’a yakınlaştıran yol; dinî ilkelerin ve kuralların bir toplum tarafından benimsenip gelenekleştirilmiş şekli” anlamına gelir. Başka bir tanıma göre millet, Allah’ın koyduğu kuralları ve ilkeleri, din de kişinin uyguladığı kuralları ve ilkeleri ifade eder. Buna karşılık dinin aslî biçimine olduğu gibi, az çok yozlaştırılmış şekline de millet denilebilir. Nitekim âyette millet kelimesinin, ikisi de tahrife uğramış olan Yahudilik ve Hıristiyanlık için kullanılmış olduğunu görüyoruz. Milletin dinden bir başka farkı da, sadece bir peygambere veya bir topluluğa nisbet edilebilir olmasıdır. Meselâ “İbrâhim’in milleti, hıristiyan milleti, İslâm milleti” denilebildiği halde “Ahmed’in milleti, Ali’nin milleti” denilmez; buna karşılık din kelimesi her durumda kullanılır. Ayrıca Allah’ın dini (dînullah) denilir, fakat Allah’ın milleti (milletullah) denilemez (Râgıb el-İsfahânî, el-Müfredât, “mll” md.).

Yahudilerle hıristiyanların, kendi dinlerine uymadıkça müslümanlardan memnun ve hoşnut olmayacakları yönündeki Kur’an-ı Kerîm’in bu tesbiti, tarihî olarak da ispatlanmış bir gerçektir. Nitekim müslümanlar kendi topraklarındaki Ehl-i kitaba karşı son derece adaletli ve insanî bir tavır sergiledikleri, hatta her zaman İslâm beldeleri onlar için bir sığınak olduğu halde, müslüman İspanya’nın (Endülüs) işgalinden başlamak üzere istilâ ettikleri bütün İslâm ülkelerinde yahudi ve hıristiyan yönetimler müslümanlara karşı çok zaman vahşete kadar varan baskı, sindirme ve sömürü politikaları izlemişlerdir. Ayrıca hıristiyan Batı dünyası, Macarlar gibi hıristiyanlaşmış Türkler’i benimsediği halde Müslümanlığını korumuş Türkler’i hiçbir zaman dost olarak görmemiş; özellikle Tanzimat’tan bu yana Türkler’in göstermiş olduğu Batı dünyasıyla yakınlaşma çabaları, onların bu olumsuz tavırları yüzünden daima sonuçsuz kalmış ve Türkler’in aleyhine işlemiştir. Hıristiyan dünyanın diğer müslüman milletler, hatta hıristiyan olmayan bütün toplumlar karşısındaki tutumu da bundan farklı değildir. Hıristiyan Batılılar’ın Müslümanlığı Hıristiyanlığa karşı, müslümanları da hıristiyanlara karşı tehlikeli bir güç olarak algılamaları, İslâm’a ve müslümanlara karşı daha zalim ve haksız tavırlar sergilemeleri sonucunu doğurmaktadır.

Bütün bu tesbitler yahudilere ve hıristiyanlara karşı, körü körüne dostluk duygusu besleyip kişiliksiz ve teslimiyetçi bir davranış tarzını benimsemenin de, onların hatasını tekrarlayarak, kör bir düşmanlık duygusuna kapılıp haksız davranışlara kalkışmanın da yanlış olduğunu göstermektedir. Her iki aşırılık da en başta Kur’an-ı Kerîm’in öğretisine aykırıdır. Zira Kur’an müslümanlara bir taraftan “Herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin, sizi adaletsiz davranmaya itmesin. Adaletli olun; bu, takvâya daha uygundur” (Mâide 5/8) derken, diğer taraftan da üzerinde durduğumuz âyette görüldüğü gibi, “Eğer sana gelen ilimden (vahyin ortaya koyduğu gerçeklerden) sonra onların arzularına uyarsan, bilesin ki artık Allah sana ne dost ne de yardımcı olacaktır” der. Şu halde müslümanlar için yapılacak iş, dostluk ve düşmanlık gibi duyguların etkisiyle zulüm veya zillet tavırları sergilemekten sakınmak; İslâm’ın genel öğretisine uyarak iman, akıl, ilim, irfan, dürüstlük ve adalet gibi zihnî ve ahlâkî erdemlerle donanmak, bu erdemlerle desteklenen bir kültürel, siyasî ve ekonomik rekabet ve gelişme iradesini en verimli biçimde harekete geçirerek onurlu ve kişilikli bir ilişki zeminini oluşturmaktır (“doğru yol” diye çevirdiğimiz “hüdâ” kelimesinin anlamı için bk. Bakara 2/2).

Kaynak : Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 1 Sayfa: 199-201

ALLAH RASULÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Kim bir kavme benzemeye çalışırsa, o da onlardandır.” (Ebû Dâvud, Libâs, 4/4031)

AÇIKLAMASI:

Hristiyan âleminin mukaddes sayıp kutladığı yılbaşını kutlamak, İslâm şahsiyet ve karakterine aykırıdır. Zira yegâne hak dîn olan İslâm mükemmeldir. Mükemmelin ise artık hükmü bitmiş ve tahrife uğramış bir dinden alacağı hiçbir şey yoktur.

Ayrıca hiçbir mukaddes gün, nefsânî eğlencelerle, haramlarla, şeytânî çılgınlıklarla idrâk ve ihyâ edilmez. Sadece bu hakîkat bile yılbaşı kutlamanın, ne kadar bâtıl bir âdet olduğunu ifadeye kâfîdir.
Namazın her rekâtında okuduğumuz Fâtiha’nın son âyetinde;

“…Gazaba uğrayanların ve sapıkların (yoluna) değil.” (el-Fâtiha, 7) buyrularak, İslâm dışındakilerin yoluna uymaktan îkaz edilmekteyiz.

Gayr-i müslim­lere veya fâsıklara benzeme ve onların nefsânî hayat tarzlarını taklit etme hastalığı, îmânı tehlikeye atan hususlardan biridir. Îman temelindeki çözülmelerin, fikrî ve ahlâkî yozlaşmaların birçoğu, bu tür taklitlerle başlar. Taklit, zamanla alışkanlık ve huy hâline gelir. Sonrasında ise şeklî beraberlik, zihnî beraberliğe, zihnî beraberlik ise zamanla kalbî beraberliğe kadar gider.

Velhâsıl her müslüman; hayatının her safhasında, İslâm şahsiyet, karakter ve vakarına yaraşır bir duruş sergileyip gayr-i müslimlerin âdetlerinden uzak durmakla mükelleftir.

“Sizler, kendinizden önce gelen ümmetlerin sünnetine kulacı kulacına, arşını arşınına ve karışı karışına muhakkak tıpa tıp uyacaksınız. Hatta onlar, daracık bir keler deliğine girseler oraya siz de gireceksiniz.”

Oradakiler, “Ey Allah’ın Rasûlü! (Onlar) Yahudiler, ve Hıristiyanlar mı?” diye sordular. O da: “Onlar değilse kimler olur?” buyurdular.”

(Buhari: 4/206, hn. 3456; Muslim: 8/57, hn. 6952)

 

GÜNÜN SÖZÜ:


                                           Hz. Ömer (r. a.)

 

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Yorumlar

Abdullah Murat

Bir diğer mesele sahabe kardeşlerin isimleri bazı sözlerin ardında verilmekte bunların onalara ait olduğunua dair hiçbir gerçek çalışma ve ilim yoktur Oysa hadisler öyle değildir hadisleri aktaranların hem isim listesi hemde onların güvenilir kişi olup olmadıkları gibi bir çok güvenlik aşamasından geçmiş olma durumu vardır Söz mantıklı doğru olabilir fakat o kişiye ait olma durumu muhtemelen hem değil hemde o sözün birçok değişikliğe uğrama ihtimalide yüksektir.

Abdullah Murat

Kurandada birtakım durumlarda kişilerin bir topluluktan sayılabileceğine dair çok önemli bilgiler hatta kitap Allah tarafında hüküm kitabı olarak bildirildiğinden yasalar hükümler vardır. Bunlardan en önemlileri hristiyan ve yahudileri dost veli edinenlerin onlardan yani ebedi cehennemlik ve şirk koşan topluluktan sayılacağıdır. Bununla birlikte Allah peygamber sav sen şirk koşmayan milleti ibrahimdenim de buyurmaktadır. millet kelimesinin berbaer haşrolunnacak bir topluluğu işaret etmesi yüksektir Bunlar öyleki Allahın doğru yolu üzerinde olan Allaha ortok koşmaktan sakınan bir topluluktur. Ve hadistede bildirildiği üzer bir topluluğa benzeme gayretinde olanlar onlardan sayılmaktadır. Zaten Örnek kılınmış elçide bunu hayatının hersafhasında islamın ayrılmaz bir parçası olarak tatbik etmiş islam bu yüzden kendi has müslümanı tasvir temsil eden hem davranışlara hemde kılık kıyafete sahip olmuş Bu islamın kendini oluşturmuştur Eve helaya girerken çıkarken ayakkabı elbise giyerken çıkarırken tırnak keserken hep müşriklere bir muhalefet eden tavır ve özelliklere sahiptir ve bunun vurgusu yapılmıştır sakal olsun baştaki aksesuar sarık olsun özellikle ve açıksa müşriklere benzememek için tam yetkili kılınmış Allahın gözetiminde denetiminde izninde hatta isteğinde bu disiplin oluşturulmuştur Bu artık islamdır. Lakin bir kavme benzeme husunda benimsemiş olduğu yönetim had safhadır Çünkü o dinin kendidir nasılsanız öyle yönetilirsiniz olsun zaten hakkında açık küfür hükmü olan bir mevzudur Allahın indirdiği ile hükmetmeyenler kendilerine kutsal bir emanet yapılmış Allahın ayetlerinin satıcısı ve kafirlerin takendileridir buyurulmuş hükmü yasası bildirilmiştir. Bu fiil hakimiyeti elinde bulundurduğunu iddia eden bireyleri toplulukları yada milleti kafir topluluğundan yapar. Hatta onlara boyun eğerseniz affı söz konusu olmayan şirk koşanlardan olursunuz ilahi uyarısı ışığında laik demokrasi hem Allahın indirdiği ile hükmetmem işine vekiller tayin etmek suretyile katılım açık küfür hemde çıkarılan yasalar boyun eğme ve cebren eğdirme açısından şirkle itham edecek çok büyük bir ahlaksızlık zulum Allahın yolunun düzeninin hem iptali hemde bozgunculuğunu içermektedir İşte bu bir kişinin dünyadan ahirete göçerken yüklenebileceği en büyük suçtur ki Bu candan önemli gerçek beka onur şeref meselesidir Örneklenmiş hatta emredilen mücadele yöntemlerine yüzçevirmek bu aldanmak ve bu büyük cürümlerden hisse sahibi olmaya sebeptir Unutmayın küfre bulaşmanın cevazını gene Allah bildirmiş bunun yalnızca zorlama ile olabileceği bildirilmiştir. Bu vahim durum önemi açısından yüzlerce binlerce 15 temmuz meselesinden katbe kat daha önemli bir beka meselesidir. 3 ağacı bahane edenlerinde.
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