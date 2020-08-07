  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" sahiplerini buldu

Yeniakit Publisher
2020-08-07 10:51:13 -
31. Ankara Uluslararası Film Festivali'nde "Onur Ödülleri" sahiplerini buldu

ANKARA (AA) - Ankara Uluslararası Film Festivali'nin bu yılki Onur Ödüllerinin sahipleri belli oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından bu yıl 31'inci kez gerçekleşecek festival, Kızılay Büyülü Fener Sineması'nda 3-11 Eylül tarihlerinde yapılacak.

Festivalde bu yıl Onur Ödülleri kapsamında Aziz Nesin Emek Ödülü oyuncu Şerif Sezer'e, Sanat Çınarı Ödülü oyuncu, yönetmen ve yazar Tamer Levent'e ve Kitle İletişim Ödülü ise bağımsız film dağıtım ağı Başka Sinema'ya verilecek.

Onur Ödülleri, 3 Eylül'deki festivalin açılış töreninde sahiplerine dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Festival Yönetmeni İnci Demirkol, ilk yıllarında En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü almış Şerif Sezer'i 31 yıl sonra bu kez Aziz Nesin Emek Ödülü ile ağırlayacak olmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Demirkol, "Sanat Çınarı Ödülünü bu yıl, Ankara'da sayısız oyunlarını izlediğimiz usta aktör Tamer Levent'e, Kitle İletişim Ödülü'nü de 7 yıldır bağımsız sinemaların destekçisi olmuş Başka Sinema'ya vermekten gurur duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Nikolova: Çok kötü durumdayız Türkiye'ye izin verin
Ekonomi

Nikolova: Çok kötü durumdayız Türkiye'ye izin verin

Bulgaristan Sağlık Bakanı Kostadin Angelov ile Türkiye'den Bulgaristan'a yönelik turistik seyahatlere izin verilmesini görüştüğünü açıklayan..
Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a çok sert tepki
Gündem

Türkiye'den Yunanistan ve Mısır'a çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ile Mısır arasında yapılan sözde deniz yetki sınırlandırılması anlaşmasına ilişkin bir açıklama yaptı...
Altın alacaklar ya da altını olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı: Altın bir şartla düşer
Ekonomi

Altın alacaklar ya da altını olanlar dikkat! Uzman isim açıkladı: Altın bir şartla düşer

Altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. 24 TV Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, altın fiyatlarındaki düşüşün sadece bir şarta bağlı olduğunu ..
Satılık 2011 model Volkswagen Polo
Satılık 2011 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı