31 Ağustos 1986: Yusuf Zeynel Abidin'in vefatı (Doktor)

İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatlarının kurucularından biri olan Dr. Yusuf Zeynelabidin, 1937 yılında Kerkük’te doğdu.



Kerkük Türkmenlerinden olan Yusuf Zeynelabidin, ülkesinden siyasi sebepler dolayısıyla ayrılarak İstanbul’a yerleşti.



Burada tıp tahsilini tamamladıktan sonra doktorasını yapmak üzere Almanya’ya geldi.

Almanya’ya daha ilk geldiği zamanlardan itibaren Müslümanların birlik olması ve teşkilatlanmaları için gayret etti.







Bir yandan doktorluk görevini ifa ederken, diğer yandan samimi bir Müslüman olarak davasına hizmet ediyor, insanları Hak yola çağırıyordu.



Irak’da Türk bir ailenin çocuğu olarak doğdu. Siyasal nedenlerle ülkesinden ayrılır. Yusuf İstanbul’da Tıp Fakültesine devam eder. Bu arada evlenir. Elif adındaki ilk kızı Türkiye’de doğar.







Yusuf, doktora yapmak için Almanya’ya gelir. Bir muayenehane açar. Ali Özdemir’in Genel Başkanlığı zamanında Berlin’de gençler Avrupa İslamcı Gençlik Birliği’ni (Akıncılar Derneği) kurdular. (1977) RP kurucuları arasında yer alıyordu.







Almanya’daki Müslümanların “Doktor Abi’si” Yusuf Zeynelabidin, 31 Ağustos 1986 yılında, henüz 49 yaşında iken rahmet-i rahmana göçtü.