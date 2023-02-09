30'u aşkın İslami dernek, vakıf ve cemaat deprem bölgesinde!

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Türkiye Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremden sonra topyekün yaraların sarılması için mücadele ediyor.

Mücadele sürecine, 30'u aşkın İslami dernek, vakıf ve cemaat de destek verdi.

Depremin yaşandığı ilk gün bölgeye ulaşan, aralarında İsmailağa Cemaati ile Menzil Tarikatı ve İFAM mensuplarının da olduğu İslami dernek, vakıf ve cemaatler, hem arama-kurtarma çalışmalarına destek olup hem de depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.