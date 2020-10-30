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İSLAM 30.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

30.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Yeniakit Publisher
2020-10-30 07:37:00 -
30.10.2020 Günün Âyet ve Hadisi

VAHYİN DİLİNDEN



وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُۚ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُب۪ينٌ

Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla   

"Şeytan sizi sakın doğru yoldan engellemesin, o sizin apaçık düşmanınızdır."

 (Zuhruf Suresi - 62)                (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)

 

 ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem) 

“Muhakkak ki şeytanın ve meleğin insanoğlunun kalbi üzerinde yönlendirici tesiri vardır.

 Şeytanın tesiri kötülüğe sevketmeye ve hakkı yalanlamaya, meleğin tesiri ise hayra doğru ve hakkı tasdik   etmeye yöneliktir.

 Meleğe âit hayra yönelik tesiri gönlünde hisseden kimse bunu Allah’tan bilsin ve Allah’a hamd etsin.

 Kendisini kötülük tarafına çekmeye çalışan bir tesir hisseden kimse de kovulmuş şeytanın şerrinden Cenâb-ı   Hakk’a sığınsın.”

(Tirmizî)

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