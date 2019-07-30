30.07.2019 Günün âyet ve hadisi
Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...30 Temmuz 2019 Salı 05:58
VAHYİN DİLİNDEN
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla
يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ
كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ
"Ey iman edenler! Niçin yapmayacağınız şeyleri söylüyorsunuz?"
"Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında çok çirkin bir davranıştır."
(Saf Suresi, âyet:2-3)
ALLAH RASULÜNDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)
"Kul yalan söylediği zaman, meydana gelen manen kötü kokudan dolayı, melekler kendisinden bir mil uzaklaşır."
(Tirmizi)
Kişinin üç yerde yalan söylemesine izin verilmiştir:
1- Harpte yalan söylemektir. Zira harp bir hiledir,
2 - İki kişinin arasını bulmak, iki mümini barıştırmak için yalan söylemektir.
3 - Erkeğin hanımını memnun etmek için gerektiği yerde yalan söylemesidir.
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