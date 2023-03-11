300 yıllık kitaptan bitkisel ilaçlar üretiyor

Soğuk algınlığından tutun astım hastalığına, hemoroidden tansiyon hastalığına, böbrek taşına kadar birçok hastalığın tedavisinin yapıldığı bitkisel tedaviye yönelim artıyor.

Tıbbi İlaç ile yaptığı tedavide bir sonuca ulaşmayanlar aktarlara koşuyor ve orada bitkisel ile hastalıklarına ilaç bulmaya çalışıyorlar.

35 yıldır aktarıcılık mesleğini icra eden Emekli İmam Remzi Yağmurcu, İbni Baytar'a ait El mecmue Bedeniye Fi İlmi Hikmen Muktesar el-Adviye el-Müfrede İbn-i Baytar kitabında yazılan şifa reçetelerini, hastalıklara karşı tedavi amaçlı bitkisel ilaç yaptığını aktardı.

Alternatif tıp diye tabir edilen şifalı bitkilerin çocuğu olmayıp birçok ülke ve illerden gelen ailelerin Allah'ın izniyle evlat sahip olduklarını ve karışımlardan memnun kaldıklarını belirtti.

"Bu kitap tabi ki dedelerimizden kalma bir kitap olup yaklaşık 300 senelik el yazması Arapça bir kitaptır"

Uzun yıllardır atalarından kalan mesleği icra ettiğini ifade eden Yağmurcu, elinde muhafaza ettiği müfredat kitabı hakkında bilgi aktararak, "35 yıldır Mardin'de aktarlık yapmaktayım. Ta dedelerimizin uğraş verdiği bu mesleği icra etmeye devam ediyor ve insanlara fayda sağlamaya devam ediyoruz inşallah. Bu kitap tabi ki dedelerimizden kalma bir kitap olup yaklaşık 300 senelik el yazması Arapça bir kitaptır. Alternatif tıp alanında nasıl ki İbn-i Sina Doğu'da yaşamış ise Batı'da Endülüs Emevî Devletinde yaşamış olan İbn-i Baytar tarafından yazılmıştır. Yazdığı o kitabın nüshası bizde halen mevcuttur. Yıllardır bu kitap muhafaza edilerek bu zamana kadar geldi, bizlerde Allah'ın izniyle ömrümüzün yettiği kadar muhafaza etmeye çalışacağız inşallah." ifadelerini kullandı.

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Kitabın yazarı olan İbn-i Baytar'ın hayatı ve eseri hakkında bilgi veren Yağmurcu, "İbn-i Baytar Endülüs Emevî Devletinin en parlak döneminde 5'inci yüzyılın sonuna doğru ve Hicri 646 senesinde vefat etmiştir. Asıl adı Ebû Muhammed Ziyâüddîn Abdullah bin Ahmed el-Aşşâb el-Mâlekî olup lakabı İbn-i Baytar'dır. İbn-i Baytar alternatif tıp konusunda birçok kitabı vardır. Kitaplarından en meşrusu Müfredat kitabı olup bizim elimizde olan eserdir. Hicri 1168 tarihinde yazılmış 300 yıllık Arapça bir eseridir." ifadelerini kaydetti.

"İnsanlara faydalı olan A’dan Z’ye kadar bütün şifalı formüller mevcuttur"

Yağmurcu, eser için birçok hastalığın şifası olduğunu belirterek "İnsanlara faydalı olan A'dan Z'ye kadar bütün şifalı formüller mevcuttur. Göğüs ağrısından, öksürükten, akciğer hastalığından alternatif tıp alanında mevcut olan bütün bilgileri içermektedir. Ondan tabi ki faydalanmaya çalışıyoruz. Bu kitabın bir kopyası İstanbul Devlet Kütüphanesinde olabilir ama kesin değildir çünkü çok nadir bir kitaptır. Geçmiş tarihlerde maalesef bu tür değerli kitaplar toprağa gömülerek yok edildi ama bizler bu kitabı yok edilmekten elhamdülillah muhafaza ettik." şeklinde konuştu.

Hasta insanlara birçok şifalı bitkiler sayesinde derman olduğuna dikkat çeken Yağmurcu, "Son zamanlarda hormon bozukluğundan yaklaşık 10 sene içerisinde çocuğu olmayanlara ait bir formüller çıkartaraktan insanlara faydalı olmaya çalışıyoruz. Birçok il ve başka diğer ülkelerde faydasını gören, şifa bulan aileler oldu elhamdülillah. O aileler doktordan alamadıklarını alternatif tıptan çocuk sahibi oldular Allah'ın izniyle. Daha içinde olup da şimdi keşfedilmediği bilgiler mevcut olup zaman içerisinde yavaş yavaş insanlara aktarmaya çalışacağız. Rabbim bizleri bu konuda sıhhat, iman ve afiyet versin. İnşallah elimizden geldiği kadar insanlara faydalı olmaya çalışacağız." dedi. (İLKHA)