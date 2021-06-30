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Eğitim 300 puanla hangi liseye girilir? 300 üstü puanla Anadolu lisesine girebilir miyim?
Eğitim

300 puanla hangi liseye girilir? 300 üstü puanla Anadolu lisesine girebilir miyim?

LGS’den 300 puan aldım hangi okula yerleşebilirim? LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler yüzdelik dilim ve kontenjanları araştırmaya başladı. Sınavdan 300 puan alanlar hangi okulları tercih edebileceklerini merak ediyor. Peki, 300 puanla hangi okullara yerleşilebilir?

Yeniakit Publisher
2021-06-30 12:23:00 -
300 puanla hangi liseye girilir? 300 üstü puanla Anadolu lisesine girebilir miyim?

LGS’ye girenlerin merakla beklediği sonuçlar açıklandı. Sonucunu öğrenenler ise hangi okullara yerleşebileceklerini araştırmaya başladı. Sınavdan 300 ve üzerinde puan alan hangi okulları tercih edebilir?

300 puanla hangi liseye girilir? 300 üstü puanla Anadolu lisesine girebilir miyim?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında sınavla öğrenci alacak okulların kontenjanları ile geçen yılki yüzdelik dilimleri açıklandı. LGS’den 300 ve üzerinde puan alanlar hangi okullara yerleşebileceklerini araştırıyor. Meb tarafından açıklanan kontenjan ve yüzdelik dilim sayfası üzerinden aldığını yüzdelik dili ve yerleşmek istediğiniz okulları inceleyebilirsiniz. MEB sayfasına girdiğinizde arama kısmına il, ilçe ve okul türünü yazarak işlemlerinizi yapabilirsiniz.

LGS PUANIYLA ÖĞRENCİ ALAN OKULLARIN YÜZDELİK DİLİMLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

E OKUL İÇİN TIKLAYINIZ

Yüzdelik dilim nedir?

Yüzdelik dilim öğrencinin sıralamasına 100 sayısı ile bir oran kurulması ve bu sıralamanın yüzdelik olarak ifade edilmesidir. Yani sıralamanın 100 sayısıyla çarpılması ve sınava giren toplam öğrenci sayısına bölünmesidir.

LGS tercihleri başladı mı?

Milli Eğitim Bakanlığı, kontenjan ve yüzdelik dilimleri açıkladı. Ancak tercih kılavuzu yayımlanmadı. Tercih işlemlerinin birkaç gün içerisinde başlaması bekleniyor. LGS tercihlerine ilişkin tarihler açıklandığında haberlerimizde yer vereceğiz.

2021 LGS’de 97 öğrenci tam puan aldı

Sınava 36 farklı ilden katılan 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan aldı. Puanların 100 ile 500 arasında değiştiği dağılımda öğrencilerin yüzde 5,61'i, 400-500 puan aralığında yer aldı. Öğrencilerin en yoğun bulunduğu puan aralığı (yüzde 62,17) ise 200-299 oldu.

LGS’den düşük puan alan liseye nasıl yerleşecek? Düşük puan alanlar liseye yerleşecek mi?
LGS’den düşük puan alan liseye nasıl yerleşecek? Düşük puan alanlar liseye yerleşecek mi?

Eğitim

LGS’den düşük puan alan liseye nasıl yerleşecek? Düşük puan alanlar liseye yerleşecek mi?

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