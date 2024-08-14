300 milyon Euro değerinde Türkiye tanıtımı! Ekonomiye 5 milyar TL'den fazla katkı sunacak

Bu yıl 7. kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası, ülkemizin spor alanındaki başarılarının taçlandırılmasının yanı sıra sosyal ve kültürel tanıtımımızda da büyük bir rol oynuyor. Ülkemizin en büyük spor etkinliği Dünya Motokros Şampiyonası (MXGP), dünyanın en yetenekli ve başarılı motokros yarışçılarını 4-8 Eylül tarihlerinde Afyonkarahisar’da bir araya getiriyor.

Türkiye’nin ekonomisi ve turizmi açısından önemli bir etkinlik olan Dünya Motokros Şampiyonası için açıklamalarda bulunan Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, ‘‘Bu yıl 500 bin kişiyi ağırlamayı hedefliyoruz. Organizasyonumuz, 2019 yılında 5000 kişiyle başladığından beri, katılımcı sayısını önemli ölçüde artırarak bölge ekonomisine büyük katkılar sağladı. Geçtiğimiz yıl şampiyonanın yayınlanan haberleri ve yayınlarının reklam değeri 300 milyon euroya ulaştı. Bu değer, Türkiye’nin global alandaki tanıtımını güçlendiren en önemli bir unsur olarak öne çıkıyor.’’ dedi.

Yarış ve festival sponsorları için eşsiz avantajlar

Dünya çapında büyük bir etkiye sahip olan MXGP Türkiye ve NG Afyon MotoFest, bu yıl sponsorlar için benzersiz avantajlar sunarken ülkemiz ekonomisi içinde büyük bir katkı sağlayacağını belirten Akülke, ‘‘MXGP Türkiye ve NG Afyon MotoFest, sadece spor dünyasında değil, aynı zamanda sponsorlara sunduğu fırsatlar açısından da büyük bir öneme sahip. Bu yıl, etkinliklerimizin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde sağladığı katma değerlerin arttığını görüyoruz. Sponsorlara, motosiklet sektöründeki güçlü bağlılık ve aidiyet hissi ile markalarının değerini artırma fırsatı sunuyoruz. Etkinliklerimiz, markaların global arenada daha fazla görünürlük kazanmasına ve sektördeki etkilerini güçlendirmesine yardımcı oluyor.” ifadelerini kullandı.



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Spor tutkunları MXGP Türkiye için ekranları başına geçiyor

Dünya Motokros Şampiyonası bu yıl da global spor takviminde öne çıkan bir etkinlik olarak hem ülkemiz hem de Afyonkarahisar için eşsiz bir tanıtım fırsatı sunuyor. Dünya çapında büyük bir popülerliğe sahip olan Dünya Motokros Şampiyonası, 6 kıtada 7.3 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede yaklaşık 3.5 milyar izleyiciye ulaşıyor. Geçtiğimiz yıl "Dünyanın En İyi Tanıtım Yapan Etabı" ödülüne layık görülen MXGP Türkiye, Türkiye’nin uluslararası tanıtımını güçlendirirken, yüksek seviyede turist çekiyor. Gelen turistler, şehir ve ülkemize değer katan önemli bir etki yaratıyor ve Türkiye ekonomisine 5 milyar TL’yi aşan katkıda bulunuyor.