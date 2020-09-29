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Siyaset “300 fabrika açılmadı” diyen Özgür Özel’e, Bakan Varank’tan unutulmayacak cevap
Siyaset

“300 fabrika açılmadı” diyen Özgür Özel’e, Bakan Varank’tan unutulmayacak cevap

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti hükümetinde açılan fabrikaları lekelemeye kalktı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Özgür Özel’e unutamayacağı bir cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:08:00 - 2020-09-29 17:17:02
“300 fabrika açılmadı” diyen Özgür Özel’e, Bakan Varank’tan unutulmayacak cevap

 yeniakit.com.tr 

CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Özgür Özel, AK Parti hükümetini karalamak için yüzü kızarmadan yalana başvurdu. AK Parti döneminde açılan fabrikaları lekelemeye çalışan ve verilen sayıların yanlış olduğunu iddia eden CHP'li Özel, istihdamın da düştüğünü savunarak akılalmaz ifadeler kullandı.

Sözcü’ye konuşan Özel, “Millete atılan en büyük yalan bu” dedi ve AK Parti’nin lokantaları bile fabrika gibi göstermeye çalıştığını ileri sürdü.

Özel’in iftiraları şu şekilde:

CHP’li Özgür Özel, konuya dair bir de sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. CHP’li müfteri, “Açılan fabrika sayısı 300 deniliyor. Devletin tepesinin millete attığı en büyük yalan bu. 120'si teşvik kredisi kullanarak fabrikasını başka sanayi bölgesine taşımış. Sanayi sitesindeki lokantanın adı bile listede. İstihdam her gün düşüyor. Fabrikalar açılsa düşer mi?” ifadelerini kullandı.

Bakan Varank’tan tarihe geçecek cevap

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, açılan fabrikalara örnek vererek Özel’e göndermelerde bulundu. “Lokanta, eczane ve market dediğiniz o 3 yatırım burada. Yalnızca bu 3 tesiste 55 bin m² kapalı alan, 170 milyon₺ yatırım ve 444 istihdam var” bilgisini veren ve fabrikaların görüntülerini paylaşıp önemli verileri açıklayan Varank, “Türk sanayicisine, girişimcisine bu kadar yabancı olan bir ana muhalefet partisinin yatırımdan anladığı en fazla heykel olabilir” diye yazdı.

İşte Varank’ın paylaştığı fabrikalar ve önemli veriler:

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Yorumlar

Mikail okuroğlu beylikdüzü AA

Özel özgür yalan söyleyenin........dedim gitdi
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