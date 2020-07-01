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300 dönümlük arazide ekilen buğday kül oldu

Diyarbakır'ın Kocaköy ilçesinde, 300 dönümlük buğday ekili arazide çıkan yangında tarlalar küle döndü.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 01:14:00 -
300 dönümlük arazide ekilen buğday kül oldu

Yangın, akşam saatlerinde Kocaköy ilçesi Şeyh Şerafettin Mahallesi, Çakmaklı Mahallesi ve Ambar Mahallesi'ni birleştiren arazide çıktı. Buğday ekili arazide, bilinmeyen nedenle çıkan yangını görenler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, çiftçiler de traktörlerle yangının büyümesini önlemeye çalıştı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, güçlükle söndürüldü

Yangında, 300 dönümlük ekili buğday zarar gördü.

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