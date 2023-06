300 bin lirası olan da milyon dolarları olan da! Çok sayıda kişi parasını oraya yatırıyor

Konuya ilişkin açıklamasında özellikle arsa satışlarına ilginin çok yoğun olduğuna dikkat çeken Altınay, “Özellikle depremden sonra Tiny House’ta yaşam çok popüler oldu. Özellikle İstanbul’a yakın yerlerde küçük bir arsa içinde küçük bir evim olsun düşüncesi İnsanları doğada yaşamaya yöneltti. Bununla ilgili al-sat ticareti yapan firmalar yeni projeler gerçekleştiriyor. Bazı kişilerde toplu projelerin içinden alımlarını gerçekleştiriyor” diye konuştu.

“Dolarla beraber konut fiyatları da arttı”

Trakya bölgesindeki şehirlerde özellikle depremden sonra konut fiyatlarının hızlı arttığını söyleyen Gülcan Altınay, “Depremden sonra konut ve arsaya yoğun talep oluşmasıyla yaşanan ani artış rakamları belli bir fiyata eriştikten sonra normal seviyelerinde işlem görmeye devam ediyordu fakat geçtiğimiz hafta doların artmasıyla mal sahipleri arsa ve konut fiyatlarına dolardaki artışı yansıtmış oldu” dedi.

“Trakya'da EYT’lilerin talebi arsa fiyatlarını artırdı”

EYT’lilerin Trakya’da gayrimenkul piyasasını hareketlendirdiğini söyleyen Gülcan Altınay, “Emekli olan kişilerin bütçesi İstanbul’dan ev ya da arsa almaya yetmeyince en yakın bölgeleri tercih ettiler. Fiyatlarda yüzde 200’lere yakın artışlar oldu. 4-5 ay önce sattığımız arazilere şu an 2-3 katı fiyatlar isteniyor. Küçük de olsa bir arsam olsun diyen kişiler talebin artmasına neden olmasıyla fiyatları da otomatikman artırmış oldu” ifadelerini kullandı.

“Trakya arsa ve konut yatırımı için fırsat sunuyor”

Trakya’nın konut ve arsa yatırımı yapmayı düşünenler için çok uygun bir lokasyon olduğunu söyleyen Altınay, “Trakya her zaman yatırım yapılması gereken bir bölgedir. Nedenlerini şöyle özetlemek gerekirse; Trakya Türkiye’nin en fazla göç alan bölgesi. Nüfus artışı, yani göç. Ardından büyük devlet yatırımları; yollar, kamu tesisleri, üniversiteler, hastaneler ve özel sektör yatırımları; fabrikalar, limanlar, özel üniversiteler, özel hastaneler, Bunların hepsi yatırım yayılması için önemli unsurlardır. Trakya, İstanbul’da kendisine artık yer bulamayan sanayinin yeni yatırım bölgesi haline gelmiş durumda. Trakya’nın düzgün arazi yapısı, altyapı ve ulaşım olanakları, kalifiye işgücü, Avrupa ve elbette İstanbul’a yakınlığı gibi faktörler, Türkiye’nin ve dünyanın dev firmalarının fabrikalarını bölgeye taşımasına neden oldu, olmaya da devam ediyor. Örneğin Alman Bosch-Siemens grubunun 1 milyar Euro’dan fazla yatırımla kurduğu dünyadaki en büyük beyaz eşya fabrikalarından biri, Trakya’da bulunuyor. İlaç sektöründen dericiliğe, tekstilden makineye kadar hemen her sektörden dev şirketler, fabrikalarını Trakya’ya taşıyorlar. Bu fabrikalarda çalışmak için Türkiye’nin dört bir yanından insanlar Trakya’ya göç ediyor. Bunun sonucu olarak her geçen gün gelişmeye devam eden bir bölge olduğu için her bütçeden kişiye hitap eden yatırımlar vardır. Örneğin 300 bin TL’si olan da bölgeden yatırım yapabiliyor 3 milyon doları olan da. Ve her geçen gün üzerine katlayarak prim yapmaya devam ediyor” şeklinde bilgi verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO