30 yıllık işgal 44 günlük ‘Vatan Savaşı’yla bitti

Muhammet Kutlu Ankara

İşgalci Ermenistan’ın askeri saldırılarına karşılık vermek amacıyla Azerbaycan ordusunun 27 Eylül 2020’de Karabağ’da başlattığı taarruz sonucunda 44 gün içerisinde 5 şehir, 4 kasaba ve 286 köy işgalden kurtarıldı. Cebrayil şehri ve bölgeye bağlı 90 köy, Fuzuli şehri ve bölgeye bağlı 53 köy, Zengilan şehri, Mincivan, Agband, Bartaz kasabaları ve bölgeye ait 52 köy, Hadrut ve Hocavend ilçesine bağlı 35 köy, Tartar bölgesine bağlı 3 köy, Kubadlı şehri ve bölgenin 41 köyü, Hocalı ilçesi 9 köy, Şuşa şehri, Laçın ilçesine bağlı 3 köy ile Ağdere ve Murovdağ yönünde çeşitli stratejik yükseklikler, Zengilan’da Bartaz, Sigirt, Şükurataz tepeleri ve diğer 5 stratejik tepe, düşman işgalinden kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zaferi, “44 günün her günü bizim şanlı tarihimizdir. Yıllarca bu sorunu dünyaya anlattık sonunda savaş meydanında sorunu çözdük. Dağlık Karabağ Azerbaycan’ın ayrılmaz parçasıdır” ifadeleriyle tarihe not düştü.

Agit sorunu çözmedi, hep Ermenileri kolladı!

Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Ermenistan, Azerbaycan'daki siyasal kaos ve anarşiden yararlanarak, yabancı destekçilerinin de yardımıyla Azerbaycan’ın yüzde 20’si işgal etmişti. İşgal sırasında sayısız masum insan Ermenilerce şehit edildi, öz ata topraklarından sürülenlerin sayısı sürekli arttı. Dış güçler doğrudan Azerbaycan’ın devlet bağımsızlığını değil, ulusal varlığını da hedef almıştı. Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, konuşmalarında her zaman Karabağ sorununun çözüleceğini, Azerbaycan'ın her zaman bu kadar zayıf olmayacağını söylüyordu. Ülkenin ulusal liderinin ikinci kez iktidara gelmesinden sonra ateşkes imzalandı, enerji projeleri başlatıldı ve Azerbaycan'ın ekonomik canlanmasının temelleri atıldı. Devlet güçlendirildi, askeri sanayi kuruldu, siyasi, ekonomik, hukuksal ve diğer alanlarda reformlar yapıldı.

Paşinyan’ın hedefi yeni topraklar işgal etmekti

Ermenilerle Azerbaycan arasındaki sorunu çözmek için bir araya gelen AGİT Minsk Grubu ise sorunu çözmek yerine hep Hıristiyan Ermenileri korumak, işgal politikasını kabul ettirmek için uğraş verdi.



Ermenistan’da Soroscu güçlerin de desteğiyle iktidarı kolaylıkla ele geçiren yeni Başbakan Nikol Paşinyan ise çatışmayı çözerek değil, yeni topraklar işgal ederek statükoyu sürdürmeye karar verdi. Azerbaycan sınırlarına sürekli ateş açılması, sivillerin, sivil konutların hedef alınmasının kademeli olarak normalleştirilmesi Azerbaycan halkının moralini güçlendiriyor ve yetkililerin ciddi önlemler alması gerekiyordu. 2020 yılının 12 Temmuz ve 27 Ağustos tarihlerinde Ermeni askeri birliklerinin Azerbaycan sınırlarında yaptığı provokasyonlar, Ermeni liderliğinin yeni bir savaşa hazırlandığını gösteriyordu. Son provokasyon 27 Eylül sabahı gerçekleşti ki, Azerbaycan Ordusu bu saldırıya misilleme yapmak zorunda kaldı. Türkiye’nin desteği ve Türk SİHA’larının Ermeni ordusunu hareket ettiremez hale getirmesi, Kahraman Azerbaycan ordusunun elini güçlendirdi. 10 Kasım'a kadar süren çatışmalar Ermenistan Cumhuriyeti'nin teslim olmasıyla sona erdi.





10 Kasım akşamı saat 15.00 sularında Rusya ve Azerbaycan Cumhurbaşkanları Vladimir Putin ve İlham Aliyev, düşmanlıkların durdurulmasına ilişkin 9 maddelik bir deklarasyon imzaladı. Ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Azerbaycan halkına, dünya Azerbaycanlılarına hitaben şöyle konuştu: “Biz kazandık. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü müzakere konusu değildir ve asla olmayacak. Azerbaycan bu pozisyondan geri adım atmayacak. Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünden taviz verilmeyecek.”

Türk İslam Birliğinin gücü dünyaya gösterildi

Azerbaycan halkının bu büyük zaferi Ermenistan'da paniğe ve kaosa neden oldu. Ermenistan'ın gücü, çetelerin yenilmezliği hakkında onlarca yıllık efsaneler, 44 gün içinde dünyanın gözü önünde tarihin çöplüğüne atıldı. Azerbaycan Ordusu son 30 yılda verilen şehitlerin intikamını aldı. 10 Kasım gecesi imzalanan Bildirge, Ermenistan'ın koşulsuz teslimiyetini ilan ederek Türk-İslam birliğinin gücünü dünyaya gösterdi. Kahraman Azerbaycan ordusu, Ermenistan'ın işgal altında tuttuğu toprakların büyük bir bölümünü 44 günde kurtararak, Türk SİHA’larıyla, Ermenilerin tank, top, füze bataryası ve tahkimat tesislerinin küllerini havaya uçurdu.

Yakıp yıktılar, mayın döşeyip kaçtılar!

Savaşı kaybederek çekilen Ermeniler, çekildikleri bölgelerde taş taş üstünde bırakmayarak bu bölgelerin asıl sahibinin kendileri olmadığını ve barbarlıklarını tüm dünyaya gösterdi. Savaşın ardından mayınladıkları bölgelerin haritalarını Azerbaycan ile paylaşmayan Ermeniler, hiçbir insani değer ve uluslararası anlaşmayı tanımadıklarını da gösterdi. Ermenistan'ın işgal döneminde Kelbecer'de döşediği mayının 4 Haziran 2021 tarihinde patlaması sonucu 2'si gazeteci 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Geçen yıl bu sabah başlayan kutsal savaşta şehit olan 3000’den fazla kardeşimizi rahmetle anıyor, zafer dolayısıyla tekrar kardeşlerimizi tebrik ediyoruz.