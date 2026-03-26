30 yıllık gizem çözüldü! Işığa göre renk değiştiren mavi taşın sırrı ortaya çıktı

Bilim dünyasını yıllarca peşinden sürükleyen gizemli bir taşın sırrı sonunda çözüldü. 1995 yılında Londra Doğa Tarihi Müzesi’ne getirilen üçgen formlu parlak mavi mineral, yapılan detaylı incelemelerin ardından gerçek kimliğine kavuştu.

Hikâye, jeolog Anna Grayson’ın Fas’tan satın aldığı bu sıra dışı taşı müzeye getirmesiyle başladı. İlk etapta “lapis lazuli” olduğu düşünülen taş, uzmanların dikkatini çekince kapsamlı bir araştırma süreci başlatıldı. Dr. Gordon Cressey liderliğindeki ekip, taşın kimliğini çözmek için aylar süren analizler yaptı ve örneğin yeni bir mineral olabileceği ihtimali bile gündeme geldi.

GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Gizemi çözmek için kullanılan senkrotron X-ışını analizleri, taşın aslında 1876 yılında tanımlanan “aerinit” minerali olduğunu ortaya koydu. İsmini “mavi gökyüzü” anlamına gelen Yunanca bir kelimeden alan bu mineral, rengini demir atomları arasındaki elektron hareketlerinden alıyor.

En dikkat çekici özelliği ise ışığa göre renk değiştirmesi. Milyonlarca mikroskobik kristal lifinden oluşan yapı, ışığı farklı açılarda yansıtarak taşın bazen renksiz, bazen ise derin mavi tonlarında görünmesini sağlıyor.

ZİYARETÇİLERLE BULUŞUYOR

Yaklaşık 30 yıl süren araştırmaların ardından bu eşsiz mineral, yeniden müze koleksiyonuna kazandırıldı. Uzmanlara göre bu keşif, yalnızca tek bir taşın sırrını çözmekle kalmadı; aynı zamanda müzedeki diğer isimsiz minerallerin sınıflandırılmasına da ışık tuttu.

Artık bu büyüleyici mavi taş, Londra Doğa Tarihi Müzesi’nde ücretsiz olarak sergileniyor ve ziyaretçilere bilim ile doğanın büyüleyici kesişimini yakından görme fırsatı sunuyor.