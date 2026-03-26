30 yıllık gizem çözüldü! Işığa göre renk değiştiren mavi taşın sırrı ortaya çıktı

Herkes bu kez altını tokatlayacak sandı ama… CHP’li Sarıgül kuyumcuları tehdit etti: Hesabını sorarız! İsrail'den "Tengsiri öldü" iddiası! Gözler İran'a çevrildi Böyle olur özgürlük ülkesi ABD’de hak-adalet! Tek suçu Filistin’e destek olmak MSB’den kritik açıklamalar! Katar’daki kaza, Türkiye'nin Irak kararı ve Eurofighter anlaşması… Bize kim saldıracak” diyen CHP hükümete seslendi: Sığınaklar nerede? S-400’e ‘Lüzumsuz’ diyenler şimdi korunma derdinde! Seküler yaşantı uçuruma sürüklüyor Körfez’de benzerine az rastlanır tablo Hürmüz'ün çevresi ana baba günü Kapki Ekrem'in çakması Asrın yolsuzluk davasında 11. perde! Yolsuz Eko ve ‘uyanık’ ortağı Çalık hakim karşısında Kapki’nin mahkemedeki itirafçı şovu boşa çıktı
Yaşam
Londra Doğa Tarihi Müzesi’nde yıllardır merak konusu olan gizemli mavi taşın kimliği belirlendi. Işığa göre renk değiştiren bu nadir mineralin sırrı, ileri teknoloji analizlerle çözüldü.

Bilim dünyasını yıllarca peşinden sürükleyen gizemli bir taşın sırrı sonunda çözüldü. 1995 yılında Londra Doğa Tarihi Müzesi’ne getirilen üçgen formlu parlak mavi mineral, yapılan detaylı incelemelerin ardından gerçek kimliğine kavuştu.

Hikâye, jeolog Anna Grayson’ın Fas’tan satın aldığı bu sıra dışı taşı müzeye getirmesiyle başladı. İlk etapta “lapis lazuli” olduğu düşünülen taş, uzmanların dikkatini çekince kapsamlı bir araştırma süreci başlatıldı. Dr. Gordon Cressey liderliğindeki ekip, taşın kimliğini çözmek için aylar süren analizler yaptı ve örneğin yeni bir mineral olabileceği ihtimali bile gündeme geldi.

 

GERÇEK KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Gizemi çözmek için kullanılan senkrotron X-ışını analizleri, taşın aslında 1876 yılında tanımlanan “aerinit” minerali olduğunu ortaya koydu. İsmini “mavi gökyüzü” anlamına gelen Yunanca bir kelimeden alan bu mineral, rengini demir atomları arasındaki elektron hareketlerinden alıyor.

En dikkat çekici özelliği ise ışığa göre renk değiştirmesi. Milyonlarca mikroskobik kristal lifinden oluşan yapı, ışığı farklı açılarda yansıtarak taşın bazen renksiz, bazen ise derin mavi tonlarında görünmesini sağlıyor.

 

ZİYARETÇİLERLE BULUŞUYOR

Yaklaşık 30 yıl süren araştırmaların ardından bu eşsiz mineral, yeniden müze koleksiyonuna kazandırıldı. Uzmanlara göre bu keşif, yalnızca tek bir taşın sırrını çözmekle kalmadı; aynı zamanda müzedeki diğer isimsiz minerallerin sınıflandırılmasına da ışık tuttu.

Artık bu büyüleyici mavi taş, Londra Doğa Tarihi Müzesi’nde ücretsiz olarak sergileniyor ve ziyaretçilere bilim ile doğanın büyüleyici kesişimini yakından görme fırsatı sunuyor.

Feribota binmeye çalışan yolcu otobüsü 40 yolcusu ile suda kayboldu!
Dünya

Feribota binmeye çalışan yolcu otobüsü 40 yolcusu ile suda kayboldu!

En az 40 kişiyi taşıyan yolcu otobüsü Bangladeş'teki Padma Nehri'ni geçmek için feribota girmeye çalıştığı sırada nehre düştü. Otobüs ile bi..
Dev şirketin tepesindeydi, sonu korkunç oldu! Milyon dolarlık ihanetin bedeli ağır kesildi!
Gündem

Dev şirketin tepesindeydi, sonu korkunç oldu! Milyon dolarlık ihanetin bedeli ağır kesildi!

Çin’in askeri havacılık devi AVIC'in eski Yönetim Kurulu Başkanı Tan Ruisong, çeyrek asra yayılan yolsuzluk ve rüşvet ağı nedeniyle sarsıcı ..
Hizbullah İsrail’i sarsıyor! Elit Golani Birliği pusuya düşürüldü! Siyonistlerde ağır kayıplar var: 73 tank imha edildi
Gündem

Hizbullah İsrail’i sarsıyor! Elit Golani Birliği pusuya düşürüldü! Siyonistlerde ağır kayıplar var: 73 tank imha edildi

Hizbullah, Lübnan’ın güneyinde Siyonist İsrail ordusuna karşı yürüttüğü direniş operasyonlarında tarihi bir başarıya daha imza attı. "Elit" ..
