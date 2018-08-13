30 yıldır dağda tek başına yaşıyor

Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler köyünde 1943 yılında dünyaya gelen Ahmet Softa, askere gidene kadar köyde babasının yanında çobanlık yaptı. Askerdeyken babası ölen Softa, askerlik bittikten sonra köyüne döndü. İlerleyen yıllarda nişanlanan Softa, nişan bozulunca adeta hayata küstü. Diğer 5 kardeşi evlenip hayatlarını kurunca tek başına kaldı. Softa, 30 yıl önce köyden uzaklaşmaya karar verip, ormanların içinde kendine küçük bir kulübe yapıp, burada tek başına yaşamaya başladı.

Küçük kulübesinin etrafına sebze ve bakliyat eken yaşlı adam, teknolojiden uzak bir hayat yaşıyor. Emekli maaşı ve bakacak kimsesi olmayan Softa, 75 yaşında hayatta kalma mücadelesi veriyor. Sadece kulübesinden cuma günleri cuma namazına gitmek için çıkan ve en yakın köye 2 saat yürüyen yaşlı adam, buradan da bir haftalık ekmeğini alıyor. Hiç evlenmediği için çocuğu da olmayan yaşlı adamın bakacak kimsenin de yok.

Yazın ektiği bakliyat ve sebzeleri kurutan, kışınsa yiyen yaşlı adam, kendi yemeğini de kendi yapıyor. Yaşlı adamın tek geliri ise devletin verdiği fakirlik aylığı. Softa, bununla da ekmek ve temel gıda ihtiyaçlarını alıyor ve kışlık odununu yazdan kendisi hazırlıyor.

KENDİME EŞ BULAMADIĞIM İÇİN HİÇ EVLENEMEDİM

Hiç evlenemediği ve bakacak kimsesi olmadığı için 30 yıldır dağda tek başına hayatını idame ettiren Ahmet Softa, "Kendime eş bulamadığım için hiç evlenemedim. Bir defa nişanlandım, ondan da ayrıldım. Dağda yaşamak zor, ama yapacak başka bir şeyim yok. kardeşlerim var, ama onların bana faydası yok. Kulübemde 30 yıldır tek başına yaşıyorum. Kulübemin etrafını işleyerek buraya sebze ve bakliyat ekiyorum. Sadece cuma günleri an yakın köye 2 saat yürüyerek gidiyor, namazımı kılıp bir haftalık ekmeğimi alıyorum” dedi.

Düğüncüler köyünün muhtarı Abdullah Kaya, "Ahmet amcamız yıllardır burada tek başına yaşıyor. Bulunduğumuz köy Bursa ile Balıkesir sınırında. Hiç evlenmedi. Kimsesi olmadığı için bu şekilde yaşamaya mecbur. Hiç boş durmuyor. Kışlık odunlarını yazdan kendi hazırlıyor. Amcamıza yardım yapılsa daha iyi olur. Biz kendisine köyde bir ev yapmak istedik, kabul etmedi. Benim burada rahatım daha iyi dedi. Bulunduğumuz alan Bursa şehir merkezine 115, Büyükorhan ilçesine ise 25 kilometre uzaklıkta” şeklinde konuştu.