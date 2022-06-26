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Dünya 30 yıl sonra bir ilk! Biden imzayı attı
Dünya

30 yıl sonra bir ilk! Biden imzayı attı

Bireysel silahlanma sorununun yaşandığı ABD'de Biden'ın imzasına sunulan yasa resmen yürürlüğe girdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-26 02:42:00 -
30 yıl sonra bir ilk! Biden imzayı attı

ABD'de yaşanan silahlı saldırıların önüne geçilmesi için yöntem arayışlarına başlandı.

Bu kapsamda Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti, silah kontrolü yasası üzerinde anlaşma sağladı.

Biden onayladı

ABD'deki silah şiddetine karşı silah alımını kısıtlayan ve yasa dışı silahların denetlenmesine imkan tanıyan yasa Biden'a sunuldu.

Söz konusu yasa, Biden'ın imzalamasının ardından resmen yürürlüğe girmiş oldu. Biden, silah kontrolü yasasının kabul edilmesiyle "hayatların kurtulacağını" söyledi.

Kongre'den geçti

Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratların üzerinde anlaştığı ve dün Senato Genel Kurulu'nda onaylanan silah düzenlemesi yasası, Temsilciler Meclisi'nde de 193 "hayır" oyuna karşı 234 "evet" oyu ile kabul edilmişti.

Son 30 yıldır ilk kez düzenleme yapıldı

AA'nın haberine göre, ABD Kongresi, bu yasayla son 30 yıldır ilk kez silah kontrolü konusunda düzenleme yapmış oldu.

Silahlı saldırılar

Geçen ay Buffalo'daki ırkçı saldırı ve Texas'ta bir okula düzenlenen silahlı saldırılarla ülke genelindeki protestoların ardından silah kontrolü düzenlemesi yeniden gündeme gelmişti.

 

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